Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni ve kritik bir gelişme yaşandı. Cinayetin aydınlatılmasında önemli bir delil olabileceği düşünülen bir ses kaydı ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ait olduğu öne sürülen ses kaydında, amcanın "Kız öldü mü?" diye sorduğu iddia ediliyor. Bu ses kaydı, olayın çözülmesine yardımcı olabilecek bir kanıt olarak görülürken, bazıları tarafından delil karartma amacıyla ortaya çıkarılmış olabileceği de ileri sürülüyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA YENİ DELİL

Diyarbakır’da kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Fuat Güran'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde yeni bir delil olarak ortaya çıkan ses kaydı, Halk TV muhabiri Ferit Demir tarafından kamuoyuna duyuruldu. Demir, "Cinayetin sırrı çözüldü" diyerek duyurduğu ses kaydının, dört kaynaktan doğrulandığını belirtti.

AMCA SALİM GÜRAN'IN İŞÇİSİNE SORUSU: "RAMAZAN, KIZ ÖLDÜ MÜ?"

Ses kaydında, amca Salim Güran'ın, işçisi Ramazan Atasoy’a "Kız öldü mü?" diye sorduğu iddia ediliyor. Bu ifadeler, Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak şüphelerin daha da yoğunlaşmasına neden oldu. Kaydın, Narin'in kaybolduğu dönemde yapıldığı öne sürülüyor. Ses kaydı, Narin’in kaybolduktan sonra Ramazan Atasoy’a teslim edildiğini gösteren önemli bir delil olarak değerlendiriliyor.

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR VE RAMAZAN ATASOY ARASINDAKİ BAĞLANTI

Halk TV muhabiri Ferit Demir’in aktardığı bilgilere göre, itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy’un birlikte hareket ettiği yönünde ciddi şüpheler bulunuyor. Bu bağlantı, cinayetin çözülmesinde önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Ses kaydının, cinayet sonrası yaşanan olayları daha net bir şekilde ortaya koyabileceği düşünülüyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR BAŞLADI

Ses kaydının ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, ses kaydının bilinçli bir şekilde ortaya çıkarılmış olabileceğini ve bunun bir hedef şaşırtma amacı taşıyabileceğini savundu. Bu görüşe göre, gerçek katili korumak ve olası delilleri karartmak için bu tür hamleler yapılmış olabilir.

HEDEF ŞAŞIRTMA VE DELİL KARARTMA İDDİALARI

Soruşturma devam ederken, birçok kişi bu ses kaydının gerçekleri saptırmak için kullanılmış olabileceği görüşünde. Amca Salim Güran ve çevresindeki kişilerin, soruşturmayı farklı yönlere çekmek ve suçu başkasının üzerine atmak amacıyla bu tür stratejilere başvurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu durum, soruşturma sürecini daha karmaşık hale getirirken, yetkililerin dikkatle ilerlemesi gerektiğini gösteriyor.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER BEKLENİYOR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, ses kaydının dava dosyasına girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Hukuki süreçte bu tür delillerin nasıl değerlendirileceği ve suçlu veya suçluların belirlenmesinde nasıl bir rol oynayacağı merak konusu.

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkması, kamuoyunun dikkatini bu olay üzerinde yoğunlaştırdı.