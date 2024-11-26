Narin Güran Davasında Cemaat Aracı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da Kayıp Çocuk Davasında Yeni Gelişmeler

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın olay günü kullandığı aracın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Cansız Bedenin Bulunduğu Tarih

Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili olarak tutuklanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Kamera Kayıtları ve Davanın Seyri

Dava dosyasında, 21 Ağustos'ta saat 15.42'de Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'nden Eğertutmaz Deresi'ne doğru hareket ettiği, 40 dakika sonra araçla buradan ayrıldığı tespit edildi. Kayıtlara göre, Bahtiyar'ın aracı, saat 16.23'te çiftlik evinin yakınlarından geçmiş ve saat 16.45'te tekrar Tavşantepe Mahallesi'ne dönmüştür.

Dava Süreci ve Mahkeme Kararları

Davanın ilk duruşmasında sanık Nevzat Bahtiyar, cesedi dereye bıraktıktan sonra baldızının evine gittiğini ifade etti. Mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine Daran-2 Üs Bölgesindeki "Şahingöz" kameralarının olay günü kayıtlarının Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığından istenmesine karar verdi. Ancak jandarmanın hazırladığı tutanakta, bu kameranın video kayıt özelliği olmadığı belirtildi.

WhatsApp Grubu Oluşturulmuş

Bunun yanı sıra, Narin Güran kaybolduktan sonra bir WhatsApp grubu oluşturulduğu ve amca Salim ile ağabey Enes'in de dahil olduğu bazı aile fertlerinin bu grupta yer aldığı bildirilmektedir.

Olayın Gelişimi

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 şüpheli gözaltına alındı. Aralarından 12 kişi tutuklandı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi önünde 7 Kasım'da görülen davanın duruşması 26 Aralık'a ertelendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.