Narin Güran Davasında Yeni Gelişme: Hediye Güran Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'daki Narin Güran Davasında Gözaltı Süreci Devam Ediyor
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik bir şekilde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan Hediye Güran, adliyeye sevk edildi.
Olayın Arka Planı
Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. Kız çocuğunun cansız bedeni, 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Yaşanan bu acı olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürmekte.
Gözaltında İşlemler Tamamlandı
Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran, 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hediye Güran, adliyeye sevk edilerek yargı sürecinin bir parçası haline geldi.