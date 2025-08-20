DOLAR
Narin Güran'ın Öldürülmesinin 1. Yılı: Diyarbakır'da Adalet Arayışı Sürüyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti; soruşturma, iddianame ve yargılamalar sürüyor, toplum anmalarla tepki gösteriyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:02
Narin Güran'ın Öldürülmesinin 1. Yılı: Diyarbakır'da Adalet Arayışı Sürüyor

Olayın özeti

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk olarak 21 Ağustos tarihinde kayboldu. İlk resmi ihbar, ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.43'te yapıldı. Günler süren arama çalışmalarının ardından Narin'in cansız bedeni 8 Eylülde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Olay, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya alındı; arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yürütüldü.

Otopsi ve adli bulgular

Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporunda, çocuğun ölümünün 21 Ağustos'ta meydana geldiği ve ölümün 'ağız-burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmaya bağlı' olarak gerçekleştiği oy birliğiyle mütalaa edildi. Otopsi sırasında alınan iç organ numuneleri ve patolojik incelemeler bu kanaati destekledi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda, Narin'in vücudundan alınan yaklaşık 91 sürüntü örneği, üzerinden çıkan kıyafet ve çanta ile cansız bedenin üzerinde tespit edilen kaya ve ağaç parçalarının analiz edildiği, ancak örneklerin DNA analiz çalışmalarına cevap vermediği belirtildi.

Soruşturma ve iddianame

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesi alındı; gözaltına alınanlar arasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, eğreti itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar ile bir grup aile ferdi ve komşu yer aldı. Yapılan incelemede, amca Salim Güran'ın kullandığı araçta Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporuna göre şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili tespit edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istemi yer aldı.

Yargılama süreci ve kararlar

Davaya ilişkin HTS kayıtları ve hazırlanan raporlarda sanıkların olay gününde birlikte hareket ettikleri değerlendirildi; iddianamede sanıkların 'fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle' hareket ederek Narin'i boğdukları ve suçun müşterek fail olarak işlendiği yönünde yeterli şüphenin oluştuğu belirtildi.

İlk duruşma 7 Kasım 2024'te başladı. 26 Aralık 2024'te başlayan ikinci duruşma sürecinde mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

'Suçluyu kayırma' davaları

Başsavcılık tarafından, çok sayıda aile ferdine ve komşuya yönelik hazırlanan iddianameler çerçevesinde 'suçluyu kayırma' suçundan açılan dava kapsamında 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında 6 aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, yargılananlara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Toplumun tepkisi ve anmalar

Narin'in adı eğitim ve sosyal mekanlarda yaşatılıyor: 16 Ekim 2024'te Mevlana Ortaokulu'nda adına bir kütüphane açıldı; ayrıca Bağcılar Mahallesi'ndeki bir anaokuluna, Mardin Midyat'taki Millet Bahçesi Kütüphanesi Konferans Salonu'na ve İzmir, Gaziantep, Sivas, Nevşehir, Kilis gibi illerdeki parklara Narin'in ismi verildi. Adana Yüreğir'de ise adına 300 fidan dikildi.

Olay, bazı spor müsabakalarında açılan pankartlarla ve birçok ilde sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerle protesto edildi.

Mezar ziyaretleri

Narin Güran'ın mezarı, Diyarbakır'da ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşların ziyaretine açık. Ziyaretçiler mezara gelinlik, çiçek, çelenk, hikaye kitabı, okul önlüğü, çanta ve oyuncak bırakarak dua ediyor; ziyaretlerde duygusal anlar yaşanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiler ışığında, Narin'in öldürülmesinin üzerinden geçen 1 yılda olayın izleri hem adli süreçlerde hem de toplumun hafızasında derin izler bırakmaya devam ediyor.

