“Narkoçelik-10” operasyonları: 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkoçelik-10” operasyonları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde olmak üzere, operasyon kapsamında 55 ilde çalışma yapıldı. Operasyonlar sonucunda 1 ton 19 kg. uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 250 kişinin de yakalandığı bilgisi verildi.

Operasyonlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Trabzon, Antalya, Diyarbakır, Van, Samsun gibi illerin de aralarında olduğu 55 ilde düzenlendi.