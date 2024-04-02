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“Narkoçelik-10” operasyonları: 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 55 ilde düzenlenen “Narkoçelik-10” operasyonlarında, 1 tondan fazla uyuşturucu madde ve 1 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. 250 kişi ise yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:59
“Narkoçelik-10” operasyonları: 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkoçelik-10” operasyonları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde olmak üzere, operasyon kapsamında 55 ilde çalışma yapıldı. Operasyonlar sonucunda 1 ton 19 kg. uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 250 kişinin de yakalandığı bilgisi verildi.

Operasyonlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Trabzon, Antalya, Diyarbakır, Van, Samsun gibi illerin de aralarında olduğu 55 ilde düzenlendi.

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