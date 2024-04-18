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“Narkoçelik-12” operasyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 268 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı olarak yapılan “Narkoçelik-12” operasyonu ile yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 268 şüphelinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:26
“Narkoçelik-12” operasyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi: 268 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden “Narkoçelik-12” operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Narkoçelik-12" operasyonlarında, 856 kilogram uyuşturucu maddenin ve 795 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

“Narkoçelik-12” operasyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik olan "Narkoçelik-12" operasyonları, 41 ilde eş zamanlı bir şekilde düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda ise 268 şüpheli yakalandı.

41 ilde düzenlenen bu operasyonlarda 558 ekip, 1635 personel ve 44 narkotik dedektör köpek görev aldı.

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