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Narkokapan-9 Operasyonlarında 2.795 Şüpheli Yakalandı

77 ilde gerçekleştirilen Narkokapan-9 operasyonları ile 2.795 şüpheli yakalandı, 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:20
Narkokapan-9 Operasyonlarında 2.795 Şüpheli Yakalandı

Narkokapan-9 Operasyonu Hız Kesmiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır süren Narkokapan-9 operasyonlarında, 77 ilde toplam 2 bin 795 şüpheli yakalandığını duyurdu. Bu süreçte, 1 ton 50 kilogram uyuşturucu madde ve 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, operasyonların İstanbul, Ankara ve İzmir gibi önemli şehirlerin de aralarında bulunduğu 77 ilde, cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonlarda toplam 4 bin 192 ekip, 10 bin 480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalardan aldıkları sonuçlar ise dikkat çekici.

Yerlikaya'nın Mesajı

Operasyonlarla ilgili olarak, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu güçlü mesajla birlikte, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesinde kararlılığını bir kez daha vurgulamış oldu.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarına ve sahada görev alan polis ekiplerine teşekkür etti.

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