Nasipse Olur 2 28 Kasım'da Vizyonda

Greenart-Vahdet Erdoğan yapımcılığındaki 'Nasipse Olur 2', 28 Kasım'da Boyabat ve İstanbul sahneleriyle sinemalara geliyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:20
Greenart-Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla devam filmi seyirciyle buluşuyor

Nasipse Olur 2, 28 Kasım tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Greenart-Vahdet Erdoğan yapımcılığında 2020'de vizyona giren filmin devamı olarak izleyiciyle buluşacak.

Aşk hikayesi Boyabat'ta başlamıştı; serinin ikinci filminde hikâye Boyabat ve İstanbul sahnelerinde devam ediyor. Filmin genel yönetmenliğini Özgür Bakar, yönetmenliğini ise Ufuk Cebeci üstleniyor.

Başroller: Algı Eke, Burak Sevinç ve Nur Sürer. Kadroda ayrıca Ömer Kurt, Aşkım Kapışmak, Barış Başar, Hakan Bulut, Sefa Yıldırım, Billur Yılmaz ve Şiva Behrouzfar rol alıyor. Senaryoyu Barış Başar kaleme aldı.

Afiş çekiminde AA muhabirine açıklama yapan Algı Eke, "6 sene sonra ikincisini çekiyoruz. Tabii 6 sene içerisinde aynı ekibin tekrar bir araya gelmesi ve birinci filmin başarılı olmasının getirdiği mutlulukla ikinci filmi çektik. Hepimiz çok güzel, güvenli ve huzurlu bir ortamda çalıştık." ifadelerini kullandı.

Eke, karakterlerin gelişimine dair duygularını şöyle paylaştı: "Filmi bitirdikten sonra da içime sinen bir devam filmi oldu. Devam filmleri genellikle 'ilki kadar güzel olmazsa' gibi endişeler taşır. Şu an o endişeyi taşımıyorum. İkincisi de aynı şekilde içime sindi. İnşallah karşılığını gişede de seyircide de bulur diye düşünüyorum."

Rol arkadaşları hakkında da konuşan Eke, "Nur Sürer benim çocukluğumdan, 'Uçurtmayı Vurmasınlar'dan beri hayran olduğum bir aktris. Onunla çalışmak zaten çok mutluluk verici. Burak (Sevinç) aynı zamanda benim 20 senelik arkadaşım. Birlikte büyüdük neredeyse. Onunla partner olmak da bir o kadar keyifli. Onun dışında diğer oyuncu arkadaşlarımın da herkesin kastı çok iyi. İnşallah emeklerimiz karşılığını bulur." dedi.

Serinin ilk filminde Boyabat'ın en zengin ailesinin hanım ağası Neriman nedeniyle başlayan oyun gerçeğe dönüşmüş ve Günfer ile Gökhan mutlu sona ulaşmıştı. Nasipse Olur 2'de ise evlilikle hikâyenin bitmediği, aksine gerçek hayatın yeni başladığı anlatılıyor.

Greenart - Vahdet Erdoğan yapımcılığıyla 2020'de vizyona giren filmin devamı "Nasipse Olur 2", 28 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Genel yönetmenliğini Özgür Bakar'ın, yönetmenliğini Ufuk Cebeci'nin üstlendiği filmin başrolünü Algı Eke (solda), Burak Sevinç (sağda) ve Nur Sürer (ortada) paylaşıyor.

