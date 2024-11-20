Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler 6 Aralık'ta Vizyona Giriyor

TRT ortak yapımı olan "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler" filmi, Anadolu'nun sevilen kahramanı Nasreddin Hoca'nın hikayelerini çocuklarla buluşturmak üzere 6 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

TRT'den gelen açıklamada, Türkiye’nin bilge ve esprili simgesi Nasreddin Hoca’nın macera dolu yolculuğuna devam edeceği belirtiliyor. Bu film, ilgiyle takip edilen TRT Çocukun çizgi dizisi "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"nun üçüncü sinema filmi olma özelliğini taşıyor.

Heyecan Dolu Bir Yolculuk

Film, antik medeniyetlerin gizemli dünyasında heyecan dolu bir yolculuk sunacak. Üç boyutlu animasyonları ve yenilenen görsel kalitesiyle, hem çocukları hem de yetişkinleri sinema salonlarına davet ediyor.

Nurullah Yenihan'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini Naser Maratibavil yaparken, senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme aldı. Müziklere ise Burak Çambel imza atıyor.

Filmin Konusu

Filmde, Nasreddin Hoca ve genç dostları, geçmişin izlerini keşfetmek amacıyla eski bir medeniyetin kalıntılarını ziyaret ederken kendilerini sürükleyici bir zaman yolculuğu içerisinde buluyor. Tarihi bir medeniyete yolculuk yaparak genç prens Balcan ile amcasının oğlu arasındaki krallık mücadelesinin ortasına düşüyorlar.

Bu süreç içerisinde zeka ve cesaret gerektiren sınavlardan geçerek, Balcan'ın doğru seçimler yapmasını ve adil bir kral olmasını sağlamak için çaba sarf ediyorlar. Nasreddin Hoca ve ekibi, tehlikeli ve eğlenceli bu macerada kayıp teknolojilerle karşılaşırken, geçmişin bilinmeyen sırlarını çözmeyi ve zamanın akışını düzeltmeye çalışıyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.