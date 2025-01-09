NATO'dan Ukrayna'ya Kritik Çağrı: 'En İyi Konuma Getirin'

NATO'dan Önemli Açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, savaş halindeki Ukrayna için kritik bir çağrıda bulundu. Rutte, Ukrayna'nın olası barış müzakereleri sırasında "en iyi konuma getirilmesi gerektiğini" belirtti.

Ramstein Hava Üssü'nde Toplantı Öncesi Açıklamalar

Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde konuşan Rutte, Ukrayna'nın "savaşta galip gelebilmesi" için ihtiyaç duyduğu eğitim ve askeri teçhizatı sağlamanın önemini vurguladı. Bu bağlamda, İttifak ülkeleri arasında yük paylaşımının adil olması gerektiğini de ifade etti.

Küresel Bağlamda Çözüm Arayışı

Rutte, devam eden savaşın küresel ölçekte ele alınması gerektiğini belirtti. "Küresel bağlam, Ukrayna'yı mümkün olan en iyi konuma getirmemiz gerektiğidir ki bir gün Ukrayna'nın inisiyatifiyle bu çatışmanın nasıl çözüleceğine dair görüşmeler başladığında, bunu yapmak için mümkün olan en iyi konumda olsunlar," dedi.

Ukrayna'nın Lehine Anlaşma Vurgusu

Olası müzakereler sonucunda varılacak anlaşmanın, Ukrayna'nın lehine olmasını sağlamak gerektiğini söyleyen Rutte, "Eğer iyi bir anlaşma olmazsa bunu Çin, Kuzey Kore, İran, tabii ki Rusya ve tüm dünya görecektir. Dolayısıyla Ukrayna'nın mümkün olan en iyi konumda olduğundan emin olmalıyız," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Yol Haritası

Ayrıca, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ukrayna'ya en az 2027'ye kadar hava savunma, topçu, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, hava kuvvetleri, deniz güvenliği ve diğer önemli alanlardaki destek ve yardımların sağlanmasına yönelik temel oluşturacak bir "yol haritası" görüşülecek.