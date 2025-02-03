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NATO'dan Yeni Savunma Harcama Hedefi: Yüzde 2'den Yüksek Olacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 2023'te savunma harcamaları hedefinin yüzde 2'den yüksek olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:31
NATO'dan Yeni Savunma Harcama Hedefi: Yüzde 2'den Yüksek Olacak

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Önemli Açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üye ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) %2'sini savunma harcamasına ayırma hedefinin bu yıl gözden geçirileceğini ifade etti. Rutte, bu yeni hedefin mevcut orandan önemli ölçüde yüksek olacağının altını çizdi.

AB Liderleri Brüksel'de Buluştu

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa eşliğinde Brüksel’deki Egmont Sarayı'nda bir araya gelerek Avrupa'nın savunmasının geleceğini tartıştı. Bu tarihî zirvede, Rutte de yer alarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni Savunma Hedefleri Belirlenecek

Rutte, şu anda üye ülkelerin mevcut durumu ile hedeflenen nokta arasında belirgin boşluklar bulunduğunu belirtti. Bu değerlendirmeler ışığında, kabiliyet hedefleri ve yeni harcama taahhütleri belirlenecek. Rutte, harcama taahhüdünün mevcut %2 oranından daha yüksek olacağına dair net bir mesaj verdi.

Savunma Harcamalarında Artış Bekleniyor

Rutte, toplantıda liderlerle Avrupa'nın savunmasını güçlendirme yollarını tartışacaklarını ifade ederek, "Savunma harcamalarımızı ve üretimimizi artırmalıyız." dedi. Şu anda, %2 hedefini 23 AB üyesi ülke yerine getirirken, birçok ülke bu standartları karşılamada zorlanıyor. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin GSYİH'lerinin %5'ini savunmaya harcamalarını istemişti.

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