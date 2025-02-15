NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya Savunma Harcamaları Uyarısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni hedefin mevcut yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:52
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya Savunma Harcamaları Uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Uyarı: "Savunma Harcamaları Arttırılmalı"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdi. Rutte, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, yeni harcama hedefinin mevcut %2 seviyesinin çok üzerine çıkacağını belirttikten sonra, ABD'nin bu taahhüdü dikkatle izlediğini vurguladı.

Avrupalı Müttefikler Yetersiz Harcamaları Artırmalı

Rutte, konferansta MSC Vakfı Başkanı Wolfgang Ischinger moderatörlüğünde gerçekleşen "NATO, ABD ve Transatlantik Güvenlik" paneline katıldı. Avrupalı müttefikler arasındaki uyum konusuna iyimser baktığını ifade eden Rutte, mevcut harcama düzeylerini yetersiz bulduğunu belirterek, savunmaya yapılan mali katkıların artırılması gerektiğini dile getirdi.

Yeni Hedefler Üzerine Beklentiler

Hollanda'nın Lahey kentinde haziran ayında yapılması planlanan zirvede yeni savunma harcama hedeflerine ulaşmayı umduğunu kaydeden Rutte, yeni hedefin %2'den "çok daha yüksek" olacağını aktardı. Ayrıca, müttefikler arasında bu hedefin artırılması konusunda desteklerin arttığını, ancak finansman konusunda endişelerin sürdüğünü vurguladı.

Amerika'nın İzleme Rolü

Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarına yönelik adımların ABD tarafından dikkatle izleneceğini ifade etti. "Attığınız adımlar takip edilecektir. Eğer beni dinlemezseniz, taahhüdünüzü yerine getirmediğinizde Washington'da çok iyi birisi sizi arayacaktır," diyerek müttefikleri uyardı.

Ukrayna İlişkinizde Somut Öneriler Getirin

Ukrayna konusuna da değinen Rutte, NATO'nun Rus saldırılarına karşı kolektif kararlılığını sürdürmesi gerektiğini belirterek, askeri yardımın önemine dikkat çekti. Rutte, Avrupalı müttefiklere seslenerek, "Tartışmalara katılın. Tahminlerden şikayet etmek yerine somut öneriler getirin,"

Görüşmelerin Küresel Etkileri

Rusya-Ukrayna savaşı ve olası görüşmelerin yankılarını değerlendiren Rutte, bu süreçte Çin'in etkisinin arttığına dikkat çekti. Çin'in bu görüşmelerde bir aktör olacağını ifade eden Rutte, "Eğer zayıf bir anlaşmaya varılırsa, Kuzey Kore, Çin ve İran gibi ülkelerin de etkisi büyüyecektir," şeklinde konuştu.

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