NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ile Verimli Bir Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump ile Verimli Bir Telefonda Görüşme Yaptı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Rutte, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Rutte, Trump ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "ABD ve NATO güçleniyor." mesajını duyurdu. Bu mesaj, NATO müttefiklerinin uluslararası güvenliği artırma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ayrıca, Rutte, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapmaya hızla harekete geçtiğini ifade etti. "Ukrayna konusunda müttefikler milyarlarca dolar daha fazla yardım ve güvenlik garantilerine katkıda bulunmaya hazırlanıyor," dedi. Bu açıklama, NATO'nun kriz dönemlerinde dayanışmasını ve yardımseverliğini bir kez daha ortaya koyuyor.