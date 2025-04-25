NATO, Kosova'daki Askeri Varğını Güçlendiriyor

NATO, Kosova'da Barış Gücünü Güçlendiriyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın Kosova'ya asker göndererek misyona tekrar katkı sağlamaya başladığını duyurdu.

Askerlerin Karşılanması

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, barış misyonuna katkıda bulunan yeni birlikler, KFOR karargahında düzenlenen bayrak töreni ile karşılandı.

KFOR Komutanından Açıklama

KFOR Komutanı Tümgeneral Enrico Barduani, yeni personelin gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KFOR'un büyümesinin Kosova'da kalıcı güvenlik ve bölgesel istikrar için ortak ve kararlı bağlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Güvenlik Görevi

Açıklamada, "KFOR, Kosova'da yaşayan tüm halklar ve topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama görevini sürdürüyor." ifadesi yer aldı.

Uluslararası Katılım

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve üye olmayan toplam 29 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapmaktadır. Bu ülkeler arasında Belçika, Lüksemburg ve Hollanda bulunmamaktadır.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın Kosova'ya asker göndererek misyona tekrar katkı sağlamaya başladıklarını duyurdu. Barış misyonuna yeniden katkı sunmaya başlayan Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın askerleri KFOR karargahında düzenlenen bayrak töreniyle karşılandı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın Kosova'ya asker göndererek misyona tekrar katkı sağlamaya başladıklarını duyurdu. Barış misyonuna yeniden katkı sunmaya başlayan Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın askerleri KFOR karargahında düzenlenen bayrak töreniyle karşılandı.