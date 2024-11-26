NATO, Rusya'nın Füze Fırlatmasına Karşı Ukrayna'ya Destek Verdi

Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatmasının ardından NATO, Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Brüksel'de toplanan NATO-Ukrayna Konseyi, bu kritik gelişme üzerine büyükelçi seviyesinde bir araya geldi.

NATO'dan yapılan resmi açıklamada, Ukraynalı üst düzey askeri yetkililerin video konferans aracılığıyla toplantıya katıldıkları belirtildi. Toplantıda, müttefiklerin Ukrayna'ya desteklerinin bir kez daha yinelendiği ifade edildi. Özellikle Ukrayna’nın Dnipro kentini hedef alan Rus saldırısının, sivil nüfusu terörize etmek ve Ukrayna’yı destekleyenlere gözdağı vermek amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'nın fırlattığı balistik füzenin, çatışma gidişatını değiştirmeyeceği ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemekten caydırılmayacağı değerlendirmelerine yer verildi.

Gelecek Toplantı

Bir sonraki NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının, 3-4 Aralık'taki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Olayın Arka Planı

Geçtiğimiz hafta, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rus topraklarına Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile saldırı düzenlediğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun bu saldırıya cevap olarak Dnipro'daki askeri ve sanayi kompleksi tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Putin, bu saldırılar esnasında Rus orta menzilli füze sistemlerinden birinin nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyle test edildiğini belirtti. Ayrıca, balistik füze saldırılarına uğraması durumunda nükleer silah kullanımı için onay veren bir askeri doktrinin benimsendiği de ifade edildi.

Ayrıca, ABD yönetimi, Ukrayna'nın Rusya topraklarında uzun menzilli füzelerin kullanımına onay verdiği yönündeki haberleri teyit etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.