Nazilli'de 43 Yıl 5 Ay Ceza Alan Kadın Hırsız Denizli'de Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 43 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 yaşındaki hırsızlık zanlısı E.U., polis tarafından Denizli'de yakalandı.

Operasyon ve Yakalama

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucu E.U.'nun Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bir ikamette bulunduğu tespit edildi.

Nazilli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı iki ekip, Denizli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararıyla adrese düzenlenen baskında zanlıyı gözaltına aldı. E.U., işlemler için Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Basın Karşısındaki Tepkisi

Hakkında 6 ayrı evden hırsızlık suçundan verilen cezanın kesinleştiği E.U.'nun, basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti.

Olayla ilgili işlemler ve soruşturma devam ediyor.

