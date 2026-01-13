Nazilli'de Gebe Okulu: Anne Adaylarına Kesintisiz Eğitim

Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konularında kapsamlı eğitimler verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:19
Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Aralıksız Sürüyor

Nazilli Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor.

Eğitim İçeriği

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitimlerde; gebelikte annede meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, gebelikte beslenme, gebelik izlemleri ve tüm gebelik dönemlerinde sık karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programında ayrıca doğum eyleminin belirtileri, hastaneye ne zaman gidilmesi gerektiği ve doğum çantası hazırlama konuları ele alındı. Katılımcılara normal doğum ve evreleri, doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler, lohusalık döneminin yönetimi ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Programın diğer başlıkları arasında yenidoğanın değerlendirilmesi ve ilk bakımı, doğum sonrası hastanede uygulanan taramalar, aşı ve ilaçlar ile yenidoğanın beslenmesi yer aldı.

Katılım Belgeleri ve Süreklilik

Merkezde görev yapan ebeler tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri teslim edildi. Yetkililer, gebelik sürecinin sağlıklı geçirilmesi ve anne-bebek sağlığının korunması amacıyla Gebe Okulu eğitimlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

