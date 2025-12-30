DOLAR
Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor: Katılım Belgeleri Verildi

Nazilli'de Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelikten lohusalığa kadar kapsamlı eğitim verildi; programı tamamlayanlara katılım belgeleri takdim edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:03
Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor: Katılım Belgeleri Verildi

Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor

Anne adaylarına kapsamlı gebelik ve doğum eğitimi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Gebe Okulunda anne adaylarına yönelik eğitim programları aralıksız devam ediyor. Merkezde görev yapan ebeler tarafından verilen eğitimlerle, katılımcılar gebelik sürecinden doğum ve lohusalık dönemine kadar pek çok konuda bilgilendirildi.

Eğitimlerde gebelikte anne fizyolojisi ve psikolojisindeki değişiklikler, gebelikte beslenme, gebelik izlemleri ve tüm gebelik dönemlerinde sık karşılaşılan sorunlar ele alındı. Ayrıca doğum eyleminin belirtileri, hastaneye ne zaman gidilmesi gerektiği ve doğum çantası hazırlama gibi uygulamaya dönük pratik bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında normal doğum ve evreleri, doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler, lohusalık dönemi yönetimi, yeni doğanın değerlendirilmesi ve ilk bakımı hakkında da detaylı anlatımlar yapıldı.

Katılımcılara ayrıca yeni doğana doğum sonrası hastanede uygulanan tarama testleri, aşı ve ilaçlar ile yeni doğanın beslenmesi ve emzirme konularında rehberlik sağlandı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan gebelere katılım belgeleri teslim edildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik eğitim çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

