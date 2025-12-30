Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor: Katılım Belgeleri Verildi

Nazilli'de Gebe Okulu Eğitimleri Sürüyor

Anne adaylarına kapsamlı gebelik ve doğum eğitimi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Gebe Okulunda anne adaylarına yönelik eğitim programları aralıksız devam ediyor. Merkezde görev yapan ebeler tarafından verilen eğitimlerle, katılımcılar gebelik sürecinden doğum ve lohusalık dönemine kadar pek çok konuda bilgilendirildi.

Eğitimlerde gebelikte anne fizyolojisi ve psikolojisindeki değişiklikler, gebelikte beslenme, gebelik izlemleri ve tüm gebelik dönemlerinde sık karşılaşılan sorunlar ele alındı. Ayrıca doğum eyleminin belirtileri, hastaneye ne zaman gidilmesi gerektiği ve doğum çantası hazırlama gibi uygulamaya dönük pratik bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında normal doğum ve evreleri, doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler, lohusalık dönemi yönetimi, yeni doğanın değerlendirilmesi ve ilk bakımı hakkında da detaylı anlatımlar yapıldı.

Katılımcılara ayrıca yeni doğana doğum sonrası hastanede uygulanan tarama testleri, aşı ve ilaçlar ile yeni doğanın beslenmesi ve emzirme konularında rehberlik sağlandı.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan gebelere katılım belgeleri teslim edildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik eğitim çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE ANNE ADAYLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMLARI DEVAM EDERKEN, EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN GEBELERE KATILIM BELGELERİ VERİLDİ.