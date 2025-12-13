DOLAR
Nazilli'de İlk Kadın Meclisi Kuruluyor: Ertuğrul Tetik Öncülüğünde

Nazilli Belediyesi, Başkan Opr. Dr. Ertuğrul Tetik öncülüğünde ilk kadın meclisini kurmak için ilk toplantısını gerçekleştirdi; yaklaşık 150 kadın katıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:12
Nazilli'de İlk Kadın Meclisi İçin İlk Adım Atıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik öncülüğünde kadın meclisi kurulması için ilk çalışmalar resmen başladı. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen ilk buluşmada, kadınlarla yapılan görüşmede meclisin işleyişine ilişkin detaylar ele alındı.

Toplantı ve Katılım

Toplantı yoğun katılımla gerçekleşti; yaklaşık 3 saat süren buluşmaya 150 civarında kadın iştirak etti. Kadınlar taleplerini ve dileklerini iletirken, Başkan Tetik göreve geldiği sürede yapılan çalışmaları anlattı ve belediye yönetiminde kadınların aktif rollerde olduğunu vurguladı.

"Beraber yürürsek Nazilli’yi yaşanabilir bir kent yapabiliriz" sözleriyle birlik çağrısında bulunan Başkan Tetik, kadınların yönetime katılımının önemine dikkat çekti.

Başkan Tetik'in Mesajı

Toplantıya başkanlık eden Nazilli Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bugün Nazilli’nin dört bir yanından gelen kadınlarımızla bir araya gelerek, Nazilli Belediyesi olarak Kadın Meclisi için ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Salonumuzun dolup taşması, kadınlarımızın yönetime katılma isteğini ve Nazilli’nin geleceğine katkı sunma heyecanını açıkça gösterdi. Henüz seçim sürecine geçmedik; ancak bugün attığımız bu güçlü adım, kadınların fikirlerini, taleplerini ve çözüm önerilerini doğrudan belediyemize taşıyacak yapının temelini oluşturdu. Nazilli’de kadının sesi daha gür çıkacak. Kadınların emeği, fikri ve katkısı bizim için her zaman en değerli güçtür. Bu güzel birliktelik Nazilli’mize hayırlı olsun".

Toplantıda oluşturulan çalışma takvimi ve yöntemlerle, kadınların taleplerinin belediye yönetimine doğrudan taşınacağı bir yapı kurulması hedefleniyor.

