Nazilli'de Keşkek Hayrı: Fen İşleri Müdürlüğü'nden 5 Bin Kişilik Etkinlik

Bozdoğan yolu şantiyesinde iş güvenliği vurgulandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bozdoğan yolu üzerindeki şantiyede geniş katılımlı bir keşkek hayrı düzenlendi.

Nazilli Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik’in katkılarıyla, Fen İşleri Müdürü Necmi Süldür ve müdürlük çalışanlarının imece usulü kendi aralarında topladığı parayla gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık iki yıldır iş kazasının meydana gelmemesi nedeniyle düzenlendi. Etkinlik alanında Fen İşleri personelinin katkılarıyla hazırlanan keşkekten herkes tattı.

Katılım ve ikram

Hayra, Başkan Ertuğrul Tetik’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Mutlu ve Selahattin Yılmaz, Belediye Meclis Başkan Vekili Serkan Sevim, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte yaklaşık 5 bin kişinin bir araya geldiği bildirildi ve iş kazalarının yaşanmaması için dualar edildi.

Keşkek, turşu ve helvadan oluşan yaklaşık 4 bin kişilik hayır yemeği, çalışanların servisi ile konuklara ikram edildi.

Fen İşleri çalışanları, desteklerinden dolayı Başkan Tetik başta olmak üzere hayra katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, iş güvenliğine verdikleri önemin süreceğini vurguladı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BOZDOĞAN YOLU ÜZERİNDEKİ ŞANTİYEDE GENİŞ KATILIMLI BİR KEŞKEK HAYRI GERÇEKLEŞTİRDİ.