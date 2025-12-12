DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,13%
ALTIN
5.954,09 -1,74%
BITCOIN
3.937.861,02 -0,75%

Nazilli'de Keşkek Hayrı: Fen İşleri Müdürlüğü'nden 5 Bin Kişilik Etkinlik

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, iki yıldır iş kazası yaşanmaması nedeniyle Bozdoğan yolu şantiyesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı keşkek hayrı düzenledi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:52
Nazilli'de Keşkek Hayrı: Fen İşleri Müdürlüğü'nden 5 Bin Kişilik Etkinlik

Nazilli'de Keşkek Hayrı: Fen İşleri Müdürlüğü'nden 5 Bin Kişilik Etkinlik

Bozdoğan yolu şantiyesinde iş güvenliği vurgulandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bozdoğan yolu üzerindeki şantiyede geniş katılımlı bir keşkek hayrı düzenlendi.

Nazilli Belediye Başkanı Opr. Dr. Ertuğrul Tetik’in katkılarıyla, Fen İşleri Müdürü Necmi Süldür ve müdürlük çalışanlarının imece usulü kendi aralarında topladığı parayla gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık iki yıldır iş kazasının meydana gelmemesi nedeniyle düzenlendi. Etkinlik alanında Fen İşleri personelinin katkılarıyla hazırlanan keşkekten herkes tattı.

Katılım ve ikram

Hayra, Başkan Ertuğrul Tetik’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Mutlu ve Selahattin Yılmaz, Belediye Meclis Başkan Vekili Serkan Sevim, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte yaklaşık 5 bin kişinin bir araya geldiği bildirildi ve iş kazalarının yaşanmaması için dualar edildi.

Keşkek, turşu ve helvadan oluşan yaklaşık 4 bin kişilik hayır yemeği, çalışanların servisi ile konuklara ikram edildi.

Fen İşleri çalışanları, desteklerinden dolayı Başkan Tetik başta olmak üzere hayra katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, iş güvenliğine verdikleri önemin süreceğini vurguladı.

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BOZDOĞAN YOLU ÜZERİNDEKİ ŞANTİYEDE GENİŞ...

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BOZDOĞAN YOLU ÜZERİNDEKİ ŞANTİYEDE GENİŞ KATILIMLI BİR KEŞKEK HAYRI GERÇEKLEŞTİRDİ.

NAZİLLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BOZDOĞAN YOLU ÜZERİNDEKİ ŞANTİYEDE GENİŞ...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir 2025 Aralık Meclisi: 28 Gündem ve Arkeolojik Alan Tescilleri
2
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
3
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
4
Bartın'da 78 Yaşındaki Zehra Günay Çalılıktan Kurtarıldı
5
Yozgat Belediye Meclisi'nde 'Yalancı' Tartışması Gerginliğe Dönüştü
6
Kastamonu'da büfe işletmecisi müdür yardımcısını darp etti: Tutuklandı
7
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?