Nazilli'de motosiklet refüje çarptı: Sürücü Ferudun Bayan hayatını kaybetti
Kaza Aydın-Denizli kara yolunda meydana geldi
Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'nde, Aydın-Denizli kara yolu üzerinde seyreden Ferudun Bayan (42) idaresindeki 09 ARC 258 plakalı motosiklet refüje çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ferudun Bayan olay yerinde hayatını kaybetti.
Soruşturma ve incelemeler, yetkililer tarafından başlatıldı.