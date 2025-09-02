DOLAR
Nazilli'de motosiklet refüje çarptı: Sürücü Ferudun Bayan hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Dallıca Mahallesi'nde motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü Ferudun Bayan (42) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:16
Nazilli'de motosiklet refüje çarptı: Sürücü Ferudun Bayan hayatını kaybetti

Kaza Aydın-Denizli kara yolunda meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Aydın'ın Nazilli ilçesi Dallıca Mahallesi'nde, Aydın-Denizli kara yolu üzerinde seyreden Ferudun Bayan (42) idaresindeki 09 ARC 258 plakalı motosiklet refüje çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ferudun Bayan olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve incelemeler, yetkililer tarafından başlatıldı.

