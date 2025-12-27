Sarıkamış'tan Bursa'ya Vefa: Genç Kayakçılar Dostlarını Andı

Sarıkamış'tan Bursa'ya vefa köprüsü

Genç kayakçılar, kaybettikleri dostlarını Sarıkamış'ta andı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen genç kayakçılar, Bursa'da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden kayakçı dostlarını unutmadı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Bursa'da 27 Mart 2025'te bir konaklama tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren Sarıkamışlı kayakçılar Yahya Kemal Usta, Fulya Usta, Zeki Kürşat Yıldız ve Berkin Usta, Sarıkamış'ta saygıyla anıldı.

Eksi 15 derece soğukta ellerinde meşale ve dövizlerle kar pistine çıkan kayakçılar, kısa bir saygı duruşunda bulundu. Etkinlikte yapılan açıklamalarda, Pistler artık bir kişi eksik ama kalbimiz sizinle mesajı vurgulandı.

Kampanya sırasında konuşan sporcular, Biz kayakçılar büyük bir aileyiz. Bursa’dan gelen o acı haber bizim de yüreğimizi yaktı. Bugün burada sadece kayak yapmak için değil arkadaşlarımızı anmak için toplandık ifadelerini kullandı.

Program, ellerinde meşalelerle pistlerden aşağı inen kayakçıların anma yürüyüşü ve yapılan açıklamaların ardından arkadaşları için edilen dualarla sonlandı.

