DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.512,75 0,24%

Sarıkamış'tan Bursa'ya Vefa: Genç Kayakçılar Dostlarını Andı

Sarıkamışlı genç kayakçılar, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Bursa'da 27 Mart 2025'te hayatını kaybeden dostlarını meşalelerle anarak vefa gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:26
Sarıkamış'tan Bursa'ya Vefa: Genç Kayakçılar Dostlarını Andı

Sarıkamış'tan Bursa'ya vefa köprüsü

Genç kayakçılar, kaybettikleri dostlarını Sarıkamış'ta andı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen genç kayakçılar, Bursa'da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden kayakçı dostlarını unutmadı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Bursa'da 27 Mart 2025'te bir konaklama tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren Sarıkamışlı kayakçılar Yahya Kemal Usta, Fulya Usta, Zeki Kürşat Yıldız ve Berkin Usta, Sarıkamış'ta saygıyla anıldı.

Eksi 15 derece soğukta ellerinde meşale ve dövizlerle kar pistine çıkan kayakçılar, kısa bir saygı duruşunda bulundu. Etkinlikte yapılan açıklamalarda, Pistler artık bir kişi eksik ama kalbimiz sizinle mesajı vurgulandı.

Kampanya sırasında konuşan sporcular, Biz kayakçılar büyük bir aileyiz. Bursa’dan gelen o acı haber bizim de yüreğimizi yaktı. Bugün burada sadece kayak yapmak için değil arkadaşlarımızı anmak için toplandık ifadelerini kullandı.

Program, ellerinde meşalelerle pistlerden aşağı inen kayakçıların anma yürüyüşü ve yapılan açıklamaların ardından arkadaşları için edilen dualarla sonlandı.

SARIKAMIŞ’TAN BURSA’YA VEFA KÖPRÜSÜ: "ACINIZ ACIMIZDIR"(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TAN BURSA’YA VEFA KÖPRÜSÜ: "ACINIZ ACIMIZDIR"(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TAN BURSA’YA VEFA KÖPRÜSÜ: "ACINIZ ACIMIZDIR"(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz: Üç Aylar ve Regaib Kandili'nin Huzurunu Yaşıyoruz
2
Sarıkamış'tan Bursa'ya Vefa: Genç Kayakçılar Dostlarını Andı
3
Kars'ta 27 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
4
Sarıkamış’tan Bursa’ya Vefa Köprüsü: "Acınız Acımızdır"
5
Hatay'da 8 yaşındaki Dilek 'Recep Dede' diye Erdoğan'ı görmek için ağladı
6
Erdoğan: "Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanlar yok" — 455 bininci afet konutu Hatay'da
7
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti