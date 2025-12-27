Sarıkamış'ta Meşaleli Anma: Bursa'daki Kayakçı Dostlar Unutulmadı
Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kristal karlar üzerinde yetişen genç kayakçılar, Bursa’da meydana gelen elim yangın faciasında hayatını kaybeden kayakçı dostlarını unutmadı.
Anma Töreninde Duygusal Mesajlar
Sarıkamış Kayak Merkezi’nde bir araya gelen kayakçılar, "Pistler artık bir kişi eksik ama kalbimiz sizinle" mesajını verdi. Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, bugün buruk bir güne uyandı.
Bursa’da bir konaklama tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren Sarıkamışlı kayakçılar Yahya Kemal Usta, Fulya Usta, Zeki Kürşat Yıldız ve Berkin Usta, Sarıkamış’ta düzenlenen etkinlikle anıldı.
Eksi 15 Derecede Saygı Durusu
Anma törenine katılanlar, eksi 15 derece
Elinde meşalelerle pistlerden aşağı inen sporcular, basın açıklamalarının ardından arkadaşları için dua etti. Etkinlik daha sonra sona erdi.
Sarıkamış’tan Bursa’ya vefa köprüsü: "Acınız acımızdır"