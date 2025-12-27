Sarıkamış’tan Bursa’ya vefa köprüsü: "Acınız acımızdır"

Sarıkamış'ta Meşaleli Anma: Bursa'daki Kayakçı Dostlar Unutulmadı

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kristal karlar üzerinde yetişen genç kayakçılar, Bursa’da meydana gelen elim yangın faciasında hayatını kaybeden kayakçı dostlarını unutmadı.

Anma Töreninde Duygusal Mesajlar

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde bir araya gelen kayakçılar, "Pistler artık bir kişi eksik ama kalbimiz sizinle" mesajını verdi. Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, bugün buruk bir güne uyandı.

Bursa’da bir konaklama tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren Sarıkamışlı kayakçılar Yahya Kemal Usta, Fulya Usta, Zeki Kürşat Yıldız ve Berkin Usta, Sarıkamış’ta düzenlenen etkinlikle anıldı.

Eksi 15 Derecede Saygı Durusu