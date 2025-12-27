DOLAR
Sarıkamış’tan Bursa’ya Vefa Köprüsü: "Acınız Acımızdır"

Sarıkamışlı kayakçılar, Bursa'daki yangında yaşamını yitiren dostlarını eksi 15°C'de meşaleli bir anmayla andı. Pistlerde duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 19:09
Sarıkamış'ta Meşaleli Anma: Bursa'daki Kayakçı Dostlar Unutulmadı

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kristal karlar üzerinde yetişen genç kayakçılar, Bursa’da meydana gelen elim yangın faciasında hayatını kaybeden kayakçı dostlarını unutmadı.

Anma Töreninde Duygusal Mesajlar

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde bir araya gelen kayakçılar, "Pistler artık bir kişi eksik ama kalbimiz sizinle" mesajını verdi. Türkiye’nin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, bugün buruk bir güne uyandı.

Bursa’da bir konaklama tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren Sarıkamışlı kayakçılar Yahya Kemal Usta, Fulya Usta, Zeki Kürşat Yıldız ve Berkin Usta, Sarıkamış’ta düzenlenen etkinlikle anıldı.

Eksi 15 Derecede Saygı Durusu

Anma törenine katılanlar, eksi 15 derece

Kayakçılar, "Biz kayakçılar büyük bir aileyiz. Bursa’dan gelen o acı haber bizim de yüreğimizi yaktı. Bugün burada sadece kayak yapmaya değil, arkadaşlarımızı anmaya toplandık" şeklinde konuştu.

Elinde meşalelerle pistlerden aşağı inen sporcular, basın açıklamalarının ardından arkadaşları için dua etti. Etkinlik daha sonra sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

