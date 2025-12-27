Kars'ta 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ta 27 köy yolu araç trafiğine tamamen kapandı. Kentte öğlenden sonra başlayan ve gün boyu süren kar yağışı, yerini tipiye bıraktı; görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü ve karayollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi ve karla mücadele

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, kar ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı toplam 27 köy ile ulaşım kesildi. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Sürücülere kritik uyarılar

Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken ekiplerin çalışması devam ediyor.

