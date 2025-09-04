DOLAR
41,17 0,01%
EURO
48,1 -0,05%
ALTIN
4.693,34 0,45%
BITCOIN
4.558.197,94 1,29%

Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu

Nazilli'de trafik kazasında yaralanan C.Ö., ambulans gelene dek bir vatandaşın kartonuyla güneşten korunarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:25
Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu

Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinden haber

Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 09 K 5140 plakalı hafif ticari araç ile İ.Ö. yönetimindeki 09 AFL 851 plakalı motosiklet 61. Sokak'ta çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsünün eşi C.Ö. yaralandı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, yaralının ambulans gelene kadar sıcak havadan etkilenmemesi için kartonla güneşten korudu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans gelene kadar kartonla...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans gelene kadar kartonla güneşten korundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans gelene kadar kartonla...

İLGİLİ HABERLER

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Terkos Havzası'nda 17 Zararlı Yapıyı Yıktı
2
Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane
3
Antalya'da devrilen tohum yüklü tırın sürücüsü öldü
4
Ordu'da Silahlı Kavga: Ünye'de 2 Kardeş Hayatını Kaybetti
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu
7
Ersoy Artvin'de: Artvin'in Turizm Potansiyelini Master Plan ile Güçlendireceğiz

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı