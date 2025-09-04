Nazilli'de Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Ambulans Gelene Kadar Kartonla Güneşten Korundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinden haber

Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki 09 K 5140 plakalı hafif ticari araç ile İ.Ö. yönetimindeki 09 AFL 851 plakalı motosiklet 61. Sokak'ta çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsünün eşi C.Ö. yaralandı. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, yaralının ambulans gelene kadar sıcak havadan etkilenmemesi için kartonla güneşten korudu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.

