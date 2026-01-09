Nazilli'de Verem İçin Erken Tanı Çağrısı

Nazilli Devlet Hastanesi'nden Vereme Karşı Erken Tanı Çağrısı

79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında bilgilendirme standı kuruldu

Nazilli Devlet Hastanesi, 79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla poliklinik girişinde bir bilgilendirme standı açtı. Etkinlikle amaç, toplumda verem hastalığına dikkat çekmek ve erken tanı ile tedavinin önemini vurgulamak olarak açıklandı.

Standı ziyaret eden vatandaşlara sağlık personeli tarafından veremin belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında kısa ve anlaşılır bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca ziyaretçilere veremle ilgili broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, veremin erken tanı ile tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Uzun süreli öksürük, halsizlik, kilo kaybı ve gece terlemesi gibi belirtiler yaşayan kişilerin vakitsiz beklemeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği belirtildi.

Nazilli Devlet Hastanesi açıklamasında, gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının toplum sağlığının korunması ve bilinç düzeyinin artırılması açısından önemli olduğu ifade edildi.

