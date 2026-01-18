Sultanbeyli'de Kar Yağışı: Aydos Kalesi'nden Büyüleyen Görüntüler

İstanbul'da etkili kar, Sultanbeyli'deki tarihi Aydos Kalesi ve Aydos Ormanı'nı beyaza bürüdü; drone görüntüleri büyüleyen manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:18
Sultanbeyli'de Kar Manzarası: Aydos Kalesi Beyaza Büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde ve özellikle Sultanbeyli'deki tarihi Aydos Kalesi çevresinde adeta mest eden görüntüler oluşturdu.

Yoğun karın ardından kalenin çevresi ve Aydos Ormanı beyaz bir örtüyle kaplanırken, özellikle kalenin surları altında oluşan kar manzarası ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Drone Görüntüleri ve Etkileyici Sahneler

Karla kaplanan tarihi yapı ve çevresi, havadan kaydedilen drone görüntüleriyle de belgelendi. Ortaya çıkan eşsiz görüntüler, bölgenin doğal güzelliği ile kış atmosferini bir araya getirerek izleyenleri büyüledi.

