Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar ve Buzla Mücadele Aralıksız Sürüyor

HEAŞ, 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik ekiple 2 pist, 8 apron, 56 taksiyolu ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda karla mücadeleyi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:09
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kapsamında kar ve buzla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Çalışmanın kapsamı ve ekip yapısı

Havalimanında 2 pist, 8 apron, 56 taksiyolu, araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik kaplamalı alanda müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Operasyonlar, uçuş emniyetini sağlamak amacıyla HEAŞ'a bağlı 72 adet özel donanımlı araç ve 125 kişilik deneyimli ekip ile ara verilmeden devam ediyor.

Kar ve buzla mücadele çalışmaları, meydanda güvenli ve kesintisiz uçuş trafiğinin sürdürülmesi hedefiyle planlı ve koordineli şekilde yürütülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışması

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele çalışması

Selin Karaca

Selin Karaca

