Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Karla Mücadele: HEAŞ 72 Araç, 125 Kişilik Ekiple Sahada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele aralıksız sürüyor

HEAŞ, uçuş güvenliğini sağlamak için seferber oldu

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, akşam saatlerinde İstanbul’da yaşanan kar yağışının ardından kar ve buzla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Havalimanında yürütülen çalışmalar 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsıyor. Toplamda yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda temizlik yapılıyor.

Çalışmalar, HEAŞ’a bağlı 72 adet özel donanımlı araç ve 125 kişilik uzman ekip tarafından ara verilmeden yürütülüyor. Ekipler, önceliği uçuş güvenliğine vererek kar ve buz temizliğini sürdürüyor.

Yetkililer, devam eden karla mücadele faaliyetlerinin planlı ve koordineli bir şekilde ilerlediğini belirtti ve yolculara oluşabilecek aksamalar konusunda gerekli bilgilendirmenin yapıldığını aktardı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA KAR VE BUZLA MÜCADELE FAALİYETLERİ SÜRÜYOR. HEAŞ’A BAĞLI 72 ADET ÖZEL DONANIMLI ARAÇ VE 125 KİŞİLİK EKİP, 2 PİST, 8 APRON, 56 TAKSİ YOLU, ARAÇ SERVİS YOLLARI VE PARK ALANLARINI TEMİZLEYEREK UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR.