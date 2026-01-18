Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Karla Mücadele: HEAŞ 72 Araç, 125 Kişilik Ekiple Sahada

HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam yağan kara karşı 72 araç ve 125 kişilik ekip ile yaklaşık 3 milyon m² alanda kar ve buzla mücadele yürütüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Karla Mücadele: HEAŞ 72 Araç, 125 Kişilik Ekiple Sahada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele aralıksız sürüyor

HEAŞ, uçuş güvenliğini sağlamak için seferber oldu

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, akşam saatlerinde İstanbul’da yaşanan kar yağışının ardından kar ve buzla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Havalimanında yürütülen çalışmalar 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsıyor. Toplamda yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda temizlik yapılıyor.

Çalışmalar, HEAŞ’a bağlı 72 adet özel donanımlı araç ve 125 kişilik uzman ekip tarafından ara verilmeden yürütülüyor. Ekipler, önceliği uçuş güvenliğine vererek kar ve buz temizliğini sürdürüyor.

Yetkililer, devam eden karla mücadele faaliyetlerinin planlı ve koordineli bir şekilde ilerlediğini belirtti ve yolculara oluşabilecek aksamalar konusunda gerekli bilgilendirmenin yapıldığını aktardı.

