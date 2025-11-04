Nazilli'ye Modern Diş Kliniği ve Mobil Diş Sağlığı Aracı

Aydın Büyükşehir Belediyesi kırsala yerinde diş tedavisi götürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de kurulacak modern diş kliniği ile kırsal mahallelere ulaşacak mobil diş sağlığı aracı sayesinde vatandaşlara yerinde tedavi imkanı sunacak. Proje, özellikle kent merkezine ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşların diş sağlığı hizmetlerine daha kolay erişmesini hedefliyor.

Nazilli'de hizmete açılacak Diş Kliniği ve kırsal mahallelere hizmet verecek Mobil Diş Sağlığı Hizmetleri için hazırlanan protokol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından imzalandı.

Yetkililer, modern donanıma sahip kliniğin ve mobil aracın hayata geçirilmesiyle tedavi süreçlerinin daha hızlı ve erişilebilir hale geleceğini belirtiyor. Bu adımın, kırsalda yaşayan vatandaşları uzun yol zahmetinden kurtaracağı vurgulandı.

Proje kısa süre içinde hizmete başlayacak ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni sağlık uygulamalarıyla kente değer katmaya devam edeceğini açıkladı. Başkan Çerçioğlu, Aydınlıların sağlığının öncelikleri olduğunu ifade ederek belediyenin vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

