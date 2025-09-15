Nebatiye'ye Hava Saldırısı: 4'ü Çocuk, 8 Sivil Yaralandı

NNA ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 8 sivil yaralandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından NNA'da yayımlanan açıklamada, saldırının Nebatiye'yi hedef aldığı ve ilk belirlemelere göre toplam sekiz sivilin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı duyuruldu.