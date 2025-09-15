Nebatiye'ye Hava Saldırısı: 4'ü Çocuk, 8 Sivil Yaralandı

İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 8 sivil yaralandı; yaralılar bölge hastanelerine nakledildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:46
Nebatiye'ye Hava Saldırısı: 4'ü Çocuk, 8 Sivil Yaralandı

Nebatiye'ye Hava Saldırısı: 4'ü Çocuk, 8 Sivil Yaralandı

NNA ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 8 sivil yaralandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından NNA'da yayımlanan açıklamada, saldırının Nebatiye'yi hedef aldığı ve ilk belirlemelere göre toplam sekiz sivilin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Karataş'ta Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı: 233 Tekneyle Vira Bismillah
2
Milli Saraylar'dan 230 Personel Alımı: KPSS'li ve KPSS'siz Kadrolar Açıklandı
3
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
4
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
5
Venezuela'da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü 312 Garnizonda Geniş Tatbikat Başlattı
6
Cennetin Çocukları yarın TRT 1'de başlıyor
7
İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü