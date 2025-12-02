Nebi Hatipoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kahvaltısına Katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kahvaltısına katıldı ve sosyal medyada mesaj paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:48
Nebi Hatipoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kahvaltısına Katıldı

Nebi Hatipoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kahvaltısına Katıldı

Etkinlik ve Mesaj

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AK Parti tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı.

AK Parti Engelliler Koordinasyon Başkanı Soner Çoban ve AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kahvaltıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu de katılım gösterdi.

Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Hatipoğlu, "Engelleri aşan yüreklerimizle; daha güçlü, daha kapsayıcı ve herkes için erişilebilir bir Eskişehir için çalışmaya devam ediyoruz. Her bir kardeşimizin hayatına dokunan her adım bizim için büyük bir gururdur" dedi.

AK PARTİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTIYA AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU'DA...

AK PARTİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTIYA AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU'DA KATILDI.

AK PARTİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTIYA AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU'DA...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
2
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
5
Rektör Sözbir, Başsavcı Yasin Emre’yi Ziyaret Etti
6
Düzce Belediye Meclisi'nden Yeni İmar ve Yapı Güvenliği Düzenlemeleri
7
Çorum Baklavası'na Coğrafi İşaret Tescili

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde