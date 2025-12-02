Nebi Hatipoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kahvaltısına Katıldı

Etkinlik ve Mesaj

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle AK Parti tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı.

AK Parti Engelliler Koordinasyon Başkanı Soner Çoban ve AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kahvaltıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu de katılım gösterdi.

Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Hatipoğlu, "Engelleri aşan yüreklerimizle; daha güçlü, daha kapsayıcı ve herkes için erişilebilir bir Eskişehir için çalışmaya devam ediyoruz. Her bir kardeşimizin hayatına dokunan her adım bizim için büyük bir gururdur" dedi.

