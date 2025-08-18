Nebih Berri: Lübnan’da istikrar için İsrail işgalinin son bulması şart

Nebih Berri: Lübnan’da istikrar için İsrail işgalinin sona ermesi gerekiyor

ABDli yetkililerle görüşmede ateşkes, çekilme ve ordunun desteklenmesi öne çıktı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkenin istikrarının sağlanmasının yolunun İsrail işgalinin son bulmasından geçtiğini belirtti. Berri’nin bu değerlendirmesi, Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığı görüşmelerde öne çıktı.

NNA’ya göre Berri, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD’li diplomat Morgan Ortagus ve ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile bir araya geldi. Görüşmede Berri, İsrail’in ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve Lübnan topraklarından uluslararası olarak tanınan sınırlara çekilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.

Berri, "Lübnan’da istikrarın yolunun ve halkın köylerine dönmesine hazırlık olarak yeniden imar sürecinin başlatılmasının İsrail'in ateşkese bağlı kalması ve işgal ettiği noktalardan çekilmesinden geçtiğini" ifade etti ve Lübnan ordusuna destek sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise görüşme sonrası gazetecilere, "Herkesi ilgilendiren konuları görüştük ve Lübnan’da, güneyde, kuzeyde ve ülkenin her yerinde refaha nasıl ulaşacağımızı tartıştık. Doğru yönde ilerliyoruz." dedi. Barrack, daha önceki açıklamalarında da Lübnan hükümetinin silahların devletin tekeline alınması yönündeki adımına değinmiş ve İsrail’den benzer bir adım beklendiğini belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Barrack ile görüşmede "Diğer tarafların ortak bildiri metninin (ABD önerisi) içeriğine bağlı kalması, Lübnan ordusuna daha fazla destek sağlanması ve İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yeniden imar sürecini başlatmak için uluslararası alanda talep edilen adımların hızlandırılması" gerektiğini vurguladı.

Tom Barrack, başkent Beyrut’a dün gelmişti.