Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Necef'te Gerginlik: İsrail Güçleri ve Filistinliler Karşı Karşıya

Necef'te İsrail güçlerinin yıkım girişimi, Filistinli halkla gerginlik yarattı; protestolar sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:15
Necef'te Gerginlik: İsrail Güçleri ve Filistinliler Karşı Karşıya

Necef'te Yıkım Gerginliği

İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde yer alan Um Batın köyünde, ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir evin yıkılması için gelen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar yaşandı. Çok sayıda polisi dâhil eden bu baskın, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

Olayın Detayları

İsrail güçleri, Filistinli Salim Ebu Kef'in evini yıkmak üzere Um Batın köyüne baskın düzenledi. Bölge sakinleri, İsrail polisinin eve doğru ilerlemesine karşı direniş gösterdim ve araç lastiklerini ateşe verdi.

Filistinli Milletvekillerinden Açıklamalar

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli Milletvekili Yusuf Atavane, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Halk, yıkımı önlemek için evin içinde oturma eylemi yapıyor," dedi. Yıkımın durdurulması amacıyla Yüksek Mahkeme'ye başvuracaklarını belirten Atavane, yıkıma son verilmesi için köydeki halkla diyalog kurulması gerektiği vurgusu yaptı.

İsrail Polisinin Açıklaması

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Emniyet güçleri, Um Batın'da inşa edilen kaçak bir binanın idari yıkım emrinin uygulanması için destek vermeye devam ediyor" denildi.

Hierarşideki Tepkiler

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Arap Milletvekili Velid Hevaşile'nin açıklamalarına yer verildi. Hevaşile, İsrail Arazi Kurumu'nun bölgedeki evlerin yıkım kararını "çılgınca" olarak nitelendirerek, bu kararın Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik "kirli ve faşist politikasıyla" uyumlu olduğunu belirtti.

Um Batın'ın Durumu

Um Batın köyü, İsrail makamlarınca tanınmayan ve resmi olarak varlığı kabul edilmeyen bir yerleşimdir. Bu köylere, elektrik, su, altyapı, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri sağlanmamaktadır. Mayıs ayında, İsrail, Necef Çölü bölgesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 47 evi yıkmış ve 500 Filistinli bedaviyi evsiz bırakmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!