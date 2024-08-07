Necef'te Gerginlik: İsrail Güçleri ve Filistinliler Karşı Karşıya

Necef'te Yıkım Gerginliği

İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde yer alan Um Batın köyünde, ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir evin yıkılması için gelen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar yaşandı. Çok sayıda polisi dâhil eden bu baskın, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

Olayın Detayları

İsrail güçleri, Filistinli Salim Ebu Kef'in evini yıkmak üzere Um Batın köyüne baskın düzenledi. Bölge sakinleri, İsrail polisinin eve doğru ilerlemesine karşı direniş gösterdim ve araç lastiklerini ateşe verdi.

Filistinli Milletvekillerinden Açıklamalar

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli Milletvekili Yusuf Atavane, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Halk, yıkımı önlemek için evin içinde oturma eylemi yapıyor," dedi. Yıkımın durdurulması amacıyla Yüksek Mahkeme'ye başvuracaklarını belirten Atavane, yıkıma son verilmesi için köydeki halkla diyalog kurulması gerektiği vurgusu yaptı.

İsrail Polisinin Açıklaması

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Emniyet güçleri, Um Batın'da inşa edilen kaçak bir binanın idari yıkım emrinin uygulanması için destek vermeye devam ediyor" denildi.

Hierarşideki Tepkiler

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Arap Milletvekili Velid Hevaşile'nin açıklamalarına yer verildi. Hevaşile, İsrail Arazi Kurumu'nun bölgedeki evlerin yıkım kararını "çılgınca" olarak nitelendirerek, bu kararın Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik "kirli ve faşist politikasıyla" uyumlu olduğunu belirtti.

Um Batın'ın Durumu

Um Batın köyü, İsrail makamlarınca tanınmayan ve resmi olarak varlığı kabul edilmeyen bir yerleşimdir. Bu köylere, elektrik, su, altyapı, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri sağlanmamaktadır. Mayıs ayında, İsrail, Necef Çölü bölgesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 47 evi yıkmış ve 500 Filistinli bedaviyi evsiz bırakmıştı.