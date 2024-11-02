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Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' Eserinin Filmi 2026'da Gösterime Girecek

Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü eseri 'Bir Adam Yaratmak', 2026 yılında sinemaseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:35
Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' Eserinin Filmi 2026'da Gösterime Girecek

Necip Fazıl Kısakürek'in Eseri Sinemaya Taşınıyor

Şair ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in ikonik eseri 'Bir Adam Yaratmak', 2026 yılında beyazperdeye uyarlanıyor. Yönetmen Murat Çeri, bu önemli projeyi gerçekleştiriyor.

Yönetmen Murat Çeri’nin Açıklamaları

Projede yer alan Murat Çeri, filmin çekimlerinin yoğun ve verimli geçtiğini vurguladı. Çeri, şöyle konuştu: "Goethe ve Tolstoy'la ruh akrabalığına sahip olan Necip Fazıl'ı, insanlarla yeniden tanıştırmayı amaçlıyorum."

Çeri, Kısakürek'in eserlerine olan ilgisini, ilk kez Ankara'da tanıştığı 'Bir Adam Yaratmak' ile ifade etti. "Eserin dizi olarak daha önce uyarlanmış olması, sinemaya aktarılmasını her zaman hayal etmemi sağladı. Şimdi bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum," dedi.

Engin Altan Düzyatan ile İsmail Hakkı Ürün'ün Yorumları

Filmde başrolü üstlenen Engin Altan Düzyatan, Kısakürek'in eserinde yer almanın kendisi için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Düzyatan, "Eserin dili, günümüzle kıyaslandığında oldukça ağır. Bu nedenle uyarlamak zorlayıcı oldu," dedi.

Oyunseverlerin dikkatini çeken diğer bir oyuncu ise İsmail Hakkı Ürün oldu. "Necip Fazıl'ın eserini oynamak, büyük bir sorumluluk taşıyor. Umarım hakkını verebilmişizdir," şeklinde konuştu.

Filmin Önemi

Çekimlerinde Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler gibi birçok ünlü ismin yer aldığı film, izleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyor. 'Bir Adam Yaratmak', derin felsefi temaları ile dikkat çekerken, Türkiye'nin kültürel ve sanatsal miraslarına da ışık tutmayı hedefliyor.

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu beyazperdeye...

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu beyazperdeye uyarlanıyor.

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu beyazperdeye...

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu beyazperdeye uyarlanıyor.

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