DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.324.486,02 -0,22%

Neçirvan Barzani: "Türkiye ile İyi İlişkilerimiz Var"

IKBY Başkanı Barzani, Ankara'da Türkiye ile olan ilişkileri değerlendirdi ve seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:29
Neçirvan Barzani: "Türkiye ile İyi İlişkilerimiz Var"

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Ankara Ziyareti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara ziyaretinde ekonomik ve güvenlik meseleleri ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Barzani, Türkiye ile olan ilişkilerinin iyi olduğunu ifade etti.

Seçim Sürecine Dair Temenniler

Barzani, IKBY'nin 6. dönem milletvekili seçimlerinde Erbil'de oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin huzur ve güven altında geçmesi gerektiğini belirtti. Tüm siyasi tarafların, seçimin ardından yeni hükümetin kurulmasına yönelik hızlı bir şekilde harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Ankara'daki Görüşmeler

16 Ekim Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelen Barzani, bu toplantılarda Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesine dair önemli konular üzerinde durduklarını açıkladı.

Barzani’nin Vurgusu

Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları ile İlgili Sızdırılan Belgeler Tartışma Yarattı
2
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar
3
Hasan Nail Canat: Milli Tiyatroya Adanmış Bir Ömür
4
Niğde'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Kayıt Dışı Saat Ticaretiyle Mücadele Başlatıldı
6
Yalova'da Yediemin Otoparkı Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
7
Fatih'te 7 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’