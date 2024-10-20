Neçirvan Barzani: "Türkiye ile İyi İlişkilerimiz Var"

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Ankara Ziyareti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara ziyaretinde ekonomik ve güvenlik meseleleri ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. Barzani, Türkiye ile olan ilişkilerinin iyi olduğunu ifade etti.

Seçim Sürecine Dair Temenniler

Barzani, IKBY'nin 6. dönem milletvekili seçimlerinde Erbil'de oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin huzur ve güven altında geçmesi gerektiğini belirtti. Tüm siyasi tarafların, seçimin ardından yeni hükümetin kurulmasına yönelik hızlı bir şekilde harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Ankara'daki Görüşmeler

16 Ekim Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelen Barzani, bu toplantılarda Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesine dair önemli konular üzerinde durduklarını açıkladı.

Barzani’nin Vurgusu

Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var." şeklinde konuştu.