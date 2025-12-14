DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Nefes Darlığı Uyarısı: Dr. Gülay Kaplan'dan Önemli Hatırlatma

Dr. Gülay Kaplan, nefes darlığının astım, KOAH, zatürre ve kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara işaret edebileceğini ve erken tanının hayati olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:54
Nefes Darlığı Uyarısı: Dr. Gülay Kaplan'dan Önemli Hatırlatma

Nefes darlığına dikkat

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan nefes darlığını önemsemenin hayati olduğunu belirtti. İhmal edilen nefes darlığının zamanla daha ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini vurgulayan Kaplan, şikayet yaşayanların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Nefes darlığı (dispne) nedir?

Tıp dilinde dispne olarak adlandırılan nefes darlığı, kişinin efor sırasında zorlanma veya daha fazla hava ihtiyacı duyması ile tanımlanır. Kişinin sanki tam nefes alamıyormuş gibi hissetmesi, yürüme veya merdiven çıkma gibi günlük aktivitelerde zorlanma, geçmişe göre daha fazla güç harcama ve yeterince hava alamama şeklinde ortaya çıkar. Dr. Kaplan, nefes darlığının akciğer ve kalp damar hastalıklarından kaynaklanabileceğini ve bu nedenle tedavi yöntemlerinin farklılık gösterdiğini belirtti.

Astım ve KOAH

Astım, hava yollarının daralması nedeniyle ataklarla seyreden ve yaşam kalitesini bozan bir hastalık olup dünyada 300 milyon kişiyi etkiliyor. Dr. Kaplan, astım ataklarını azaltmak için tetikleyici faktörlerden uzaklaşılması gerektiğini ve astımın en yaygın belirtilerinin nefes darlığı ve öksürük olduğunu söyledi.

KOAH ise istatistiklere göre dünyada ölüme yol açan hastalıklar arasında 4. sırada yer alıyor. İlerleyici ve geri dönüşü olmayan bu akciğer hastalığının başlıca nedeni sigaradır. Ayrıca hastalığın teşhisindeki gecikmelerin mortaliteyi artırdığına dikkat çeken Kaplan, nefes darlığı ve öksürüğün ciddiye alınmamasının KOAH'ın ilerlemesine yol açtığını belirtti.

Zatürre (pnömoni)

Akciğer dokusunun iltihaplanması olan zatürre, öncelikle bakteriler olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak ortaya çıkar. Zatürrenin ilk belirtisi genellikle öksürük olup diğer belirtiler arasında kirli ve iltihaplı balgam, halsizlik, iştahsızlık, ateş, üşüme, titreme, bulantı, kusma, baş ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı bulunur. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı durumlarında göğüs boşluğuna iltihabi sıvı birikme ihtimali akla gelir; Dr. Kaplan erken teşhis ve tedavi ile hastanın eski sağlığına kavuşabileceğini söyledi.

Kalp yetmezliği ve obezite

Kalp, her attığında kasılıp gevşeyen ve vücuda kan pompalayan bir kastır. Kalp yetmezliği genellikle kalp krizi, kalp damar hastalıkları veya yüksek tansiyon gibi etkenlerle kalp kasının zarar görmesi sonucu gelişir. Dr. Kaplan, kalp yetmezliğinin başlıca belirtisinin nefes darlığı olduğunu; diğer belirtiler arasında öksürük, iştahsızlık, yorgunluk, ödem, çarpıntı, kilo alımı ve geceleri sık idrara çıkma olduğunu belirtti. Ayrıca obezitenin de ilk belirtilerinden birinin nefes darlığı olduğuna dikkat çekti.

Erken tanı ve uygun tedavinin önemini vurgulayan Dr. Gülay Kaplan, nefes darlığı yaşayan kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini söyledi. Bu değerlendirme sayesinde altta yatan astım, KOAH, zatürre, kalp yetmezliği veya diğer nedenlerin belirlenip uygun tedaviye başlanabileceği hatırlatıldı.

NEFES DARLIĞI RAHATSIZLIĞI, DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HASTALIKLARDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEN GÖĞÜS...

NEFES DARLIĞI RAHATSIZLIĞI, DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HASTALIKLARDAN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEN GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. GÜLAY KAPLAN, ÖNEMSENMEYEN NEFES DARLIĞININ, ZAMANLA DAHA CİDDİ RAHATSIZLIKLARA SEBEP OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama