Nemli Havalar Küf Mantarı Alerjilerini Tetikliyor: Uzmanlardan Uyarı

LALE BİLDİRİCİ - Havanın sıcak ve nemli olduğu yaz aylarında küf alerjilerinin arttığını belirten uzmanlar, bazı küf türlerinin şiddetli semptomlara neden olarak ağır hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, küf mantarına bağlı alerjik hastalıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Öztürk şöyle dedi: "Küf mantarı nemli ve rutubetli ortamda bulunan, havada uçabilen, sporla (üreme hücresi) üreyen, mikroskobik olarak gözlenen, özellikle solunum sistemi alerjik hastalığı yapan mantar türüdür. Doğada 100 binin üzerinde çeşidi bulunmaktadır. Özellikle rutubetin, nemin arttığı dönemlerde aşırı miktarda küf mantarı ortamda salınmaktadır. Küfün aşırı solunması sonrasında akciğerde zatürre, su toplanması veya yaygın akciğer enfeksiyonları meydana gelmektedir."

Öztürk, küf mantarının alerjik nezle, göz nezlesi, astım gibi solunum sistemi alerjilerine yol açabildiğini, bunun sonucunda burun akıntısı ve tıkanması, kaşıntı, hapşırma, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerin ortaya çıktığını belirtti. İstanbul'da bazı yerlerde nem oranının yüzde 90'lara çıktığını aktaran Öztürk, nem arttıkça rutubetli küfün de arttığını ve bunun alerjik nezle, göz nezlesi, astım, KOAH ataklarında alevlenme, cilt kaşıntıları, vücutta kızartı gibi yakınmalara neden olduğunu söyledi.

Basit tedbirlerle önlenebiliyor

Prof. Dr. Öztürk, alerjik hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Bina içinde çatıdan, pencereden su sızdırması varsa mutlaka önlem alınması gerekiyor. Ev içinde havasız veya rutubetin, nemin olduğu odalarda yerde halı, kilim bulundurulmamalı. Lüzumsuz kitap, kırtasiye malzemelerinin ortadan kaldırılması, banyonun, tuvaletin, özellikle rutubetinin alınması yani havalandırılması, ev içinde özellikle çok miktarda saksı bitkisi yetiştirilmemesi, yemek yaparken mutlaka aspiratörün kullanılması önemlidir. Mutfakta organik atıkların çok bulundurulmaması, yani çöpün düzenli temizlenmesi büyük oranda küf mantarının oluşumunu engelleyecek.

Aynı zamanda yine polende olduğu gibi burnumuzu sık olarak yıkayacak olursak burunda biriken küf polenleri veya mantarları yine diğer polenleri büyük oranda atacağımızdan dolayı çok büyük bir oranda olmayacak veya hafif seyredecektir. Özellikle polen alerjisi ve küf mantarı alerjisi olanların, polen mevsiminde sabah saatlerinde ve öğleye kadar zamanlarda ve rüzgarın çok olduğu dönemlerde dış ortamdaki faaliyetlerini, imkan varsa azaltmasında fayda var. Bitkilerle ilgili iş yapıyor ise maske ve gözlük takmalarında fayda var. Ev içindeki rutubeti ne kadar azaltırsak o kadar yakınmalarımız azalacaktır. Çok az ilaç kullanıp belki de ilaç kullanmadan hafif yakınmalarla iyileşmemiz sağlanacaktır."

Küflü yiyeceklere dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sarıaydın da küf mantarlarının sıcak ve nemli ortamları sevdiğini belirterek, küflü gıdaların insan sağlığına zararlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Dr. Sarıaydın, "İnsan sağlığına zarar veren kısmı genelde küf mantarlarının mikotoksin dediğimiz ajanlarıyla olabiliyor. Bunlar yenildiği zaman karaciğer, böbrek, immün sistem ve nörolojik hasarlar bırakabiliyor. Uzun süre küf mantarlarına maruz kalmak maalesef geri dönülmez bazı hastalıklara da vesile oluyor."

Her küf mantarının her insanda aynı şikayetleri oluşturmadığını vurgulayan Sarıaydın, özellikle 65 yaş üstü, KOAH, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanların uzun süre küfe maruz kalması halinde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi.

Dr. Sarıaydın ayrıca, yaz döneminde sık görülen bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetlerinin bir kısmının gıda zehirlenmesi kategorisine girdiğini, bu vakaların yaklaşık yüzde 40-50'sinin küf mantarlarına bağlı olduğunu ve bazı zehirlenmelerde 24 saate varan şiddetli bulantı, kusma ve kanlı ishaller görülebildiğini belirtti.

Sarıaydın, küflü yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini şu örnekle anlattı: "Örnek vereyim size. Salçanın üstüne bir küf gördüğümüzde iki kaşık vuruyoruz. Alttaki salçayı tüketmeye devam ediyoruz. Aslında bu yapılan bir hata, yanlış. Çünkü özellikle küften lekelenen kısmı, gri, siyah renk olan ya da pamuksu yerini biz alıp çıkarıyoruz. Yani görünmeyen kısmında da mikotoksin mevcuttur ve o da zararlıdır. Elimizde bir gıda ürünü var ve görünen kısmını aldınız, kalan kısmını tüketmemek gerekiyor. Çok ciddi sağlık sonuçları doğurabilir."

Özetle: Yaz aylarında artan nem ve rutubet, küf mantarı yayılımını hızlandırıyor; ev içi rutubetin azaltılması, hijyen önlemleri ve küflü gıdalardan kaçınma, hem alerjik hem toksik etkileri önlemede kritik rol oynuyor.

