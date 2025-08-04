Nemrut Dağı'ndaki Küçükbaş Hayvan Sürüleri Serinlemek İçin Kalp Gölü'ne Gidiyor

Nemrut Dağı'nda Serinleyen Küçükbaş Hayvanlar

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvan sürüleri, su ihtiyaçlarını karşılamak için Kalp Gölü'ne yöneliyor. Bu durum, bölgenin tarımsal ve hayvansal hayatına da önemli katkılar sağlıyor.

Yaylacılar ve Hayvan Sürüleri

İlçedeki besiciler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerden gelen göçerler, bahar aylarıyla birlikte hayvanlarını otlatmak üzere Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkıyor. Yaz mevsimini burada geçiren besiciler, hayvanlarını öğle saatlerinde tozlu yollarla Kalp Gölü'ne götürüyor. Bu sayede, hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra serinlemeleri sağlanıyor.

Dron İle Çekilen Görüntüler

Sürülerin yolculuğu sırasında meydana gelen toz bulutları, dron ile kaydedildi ve görüntüler, bu güzel manzarayı gözler önüne serdi.

Tecrübeli Göçerlerin Anlatımları

Göçerlerden Şefket Erkin, yaklaşık 20 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirtiyor. Yaz aylarını geçirmek için kent yaylalarına geldiklerini anlatan Erkin, 4 ay boyunca burada kaldıktan sonra memleketleri Mardin'e döneceklerini ifade etti.

Erkin, şunları söyledi: "Kışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde, yaz mevsimini de Muş, Hakkari, Van ve Bitlis'teki yaylalarda geçiriyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık bir ay sürüyor. Buradaki yaylaların havası serin, bitki örtüsü zengin oluyor. Süt verimi çok fazla. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Süt ve peynir satıyoruz."

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvan sürüleri, su ihtiyaçlarının karşılanması için Kalp Gölü'ne götürülüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvan sürüleri, su ihtiyaçlarının karşılanması için Kalp Gölü'ne götürülüyor.