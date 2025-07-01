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Nemrut Kalderası'nda Bozayılar Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Nemrut Kalderası, bozayılarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzellikleri ve yaban hayvanlarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 18:38
Nemrut Kalderası'nda Bozayılar Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Doğanın Harikası: Nemrut Kalderası

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Kalderası, büyüleyici doğal güzellikleri ve bozayıları ile ziyaretçilerini kendine çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü sahibi olan bu 2 bin 250 rakımlı alan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Yerli ve Yabancı Ziyaretçilerin İlgisi

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, ziyaretçilerini büyüleyen doğal manzaralarıyla dolup taşıyor. Bozayılar, bu bölgeye gelenlerin en çok ilgisini çeken unsur haline geldi. Turistler, cep telefonlarıyla bu şirin ayıların fotoğrafını çekmenin yanı sıra, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle onlara hitap ediyor.

Yaban Hayatı Gözlemleri

Bitlis Eren Üniversitesinde doğa gözlemleri gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, kalderada yaklaşık 10 ayıyı gözlemlediğini belirtti. Önen, bölgede ayıların yanı sıra kurt ve domuz gibi yaşam alanı bulunan diğer yaban hayvanlarının da varlığını dile getirdi. Ayı popülasyonunun artış gösterdiğini ifade eden Önen, ziyaretçilere dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Uyarıları

Dr. Önen, “Yerli ve yabancı turistler ayılara ilgi gösteriyor ancak ayılarla temastan kaçınmak gerekir. Ayılara yaklaşmak ve elle beslemek son derece tehlikelidir. Özellikle anne ayılar tehdit hissettiklerinde saldırı potansiyeline sahip olabilirler. Ziyaretçilerin, uyarı tabelalarına ve yetkililerin bilgilerine dikkat etmesi büyük önem arz ediyor.”

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini...

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini...

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

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