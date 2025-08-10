Nemrut Kalderası'nda Güvenlik Önlemleri Artıyor

Nemrut Kalderası, Iğdır'ın Tatvan ilçesinde, kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimi altında korunuyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan bu muhteşem doğa harikası, kamp tutkunları, doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları için en popüler mekanlardan biri.

Yeşil ve Mavi Göllerle Cazibe Merkezi

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, eşsiz yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve zengin biyoçeşitliliği ile ziyaretçileri kendine çekiyor.

Güvenlik Kuvvetlerinden Duyarlı Denetim

Jandarma ekipleri, Nemrut Krater Gölü'nün çevresindeki ormanlık alanları dronla tarayarak, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kontrollerini yapıyor. Ziyaretçilere, kaldera hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca, mangal yakmanın ve ateşli piknik yapmanın yasak olduğu kalderada, ayıların elle beslenmesi de engelleniyor. Bu sıkı denetim, ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Doğanın Korunmasına Destek

Hollanda'dan gelen Salih Çemberlitaş, kalderanın doğal güzelliklerinin bölgedeki turizmin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtiyor. Ekolojik dengenin korunmasını ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların önemini vurgulayan Çemberlitaş, "Fırsat buldukça burayı ziyaret ediyorum. Daha önce piknik ateşleri doğayı kirletiyordu. Şimdi yapılan denetimler sayesinde alanın temizliği sağlanıyor," dedi.

Güvenli Ziyaretler İçin Alınan Önlemler

Jandarma, kalderanın girişinde sıkı denetim yaparak kimlik kontrolü gerçekleştiriyor ve alana uyarıcı levhalar yerleştiriyor. Ziyaretçilerin güvenli bir şekilde alanı gezmeleri sağlanıyor. Çemberlitaş, herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle korunuyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle korunuyor.