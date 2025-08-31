DOLAR
Nemrut Kalderası'nda Tehlike: Ziyaretçiler Bozayılara Yiyecek Verdi

Tatvan'daki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, yol üzerinde karşılaştıkları bozayıları tehlikeye aldırış etmeden besledi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:21
Nemrut Kalderası'nda Tehlike: Ziyaretçiler Bozayılara Yiyecek Verdi

Tatvan'da doğaseverlerin dikkatsizliği görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bünyesindeki Nemrut Krater Gölü ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Ancak son ziyaretler, bölgedeki vahşi yaşam için endişe yarattı.

Ziyaretçiler, kalderaya giden yolda karşılarına çıkan bozayıları tehlikeye aldırış etmeden beslemeye çalıştı. Araçlarının camlarından ekmek verdikleri ve çevreye yiyecek bıraktıkları anlar görüntülere yansıdı.

Nemrut Kalderası ayrıca Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında aldığı Mükemmeliyet Ödülü ile biliniyor. Bu özellikleriyle dikkat çeken bölgedeki besleme görüntüleri, hem doğal dengenin korunması hem de insan güvenliği açısından sakıncalar taşıyor.

Görüntülerde, bölgede yiyecek arayan bozayılara ziyaretçilerin araçlarından besin verdiği ve bazı ziyaretçilerin çevreye yiyecek bırakma eğiliminde olduğu görülüyor.

