DOLAR
40,64 -0,02%
EURO
47,01 -0,08%
ALTIN
4.419,59 0%
BITCOIN
4.631.165,12 -0,33%

Nemrut Kalderası'ndaki Bozayılar İçin Ziyaretçilere Uyarı

Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nda bozayılarla karşılaşan ziyaretçileri uyararak, tehlikeli durumlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:50
Nemrut Kalderası'ndaki Bozayılar İçin Ziyaretçilere Uyarı

Nemrut Kalderası'nda Ziyaretçilere "Bozayılar İçin Dikkat" Uyarısı

İtibarını yükselten Nemrut Kalderası, 2250 rakımlı benzersiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu büyüleyici yer, Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve lav kalıntıları gibi muhteşem oluşumlara ev sahipliği yaparken, aynı zamanda biyoçeşitliliği ile de öne çıkıyor.

İtli Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nın eşsiz doğal zenginlikleri arasında gezinen yerli ve yabancı ziyaretçilere önemli bir uyarıda bulundu. Önen, ziyaretçilerin bozayılarla yakın temasta bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

Bozayılar ve Ziyaretçi Güvenliği

Bölgedeki bozayılar, ziyaretçilerin sıklıkla karşılaştığı bir durum haline geldi. Ancak, bazı ziyaretçilerin bu hayvanları elleriyle beslemeye çalıştıkları ve bu işlemin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği biliniyor. Aç kalan bozayılar zaman zaman saldırganlaşabiliyor ve bu durum, ziyaretçiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Önen, doğa gözlemi yapan biri olarak, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin aldığı önlemleri değerlendirerek, bu önlemlerin etkili olduğunu belirtti. Ancak, son zamanlarda bozayıların yiyecek bulmakta zorlandığını da sözlerine ekledi.

"Bozayılar, daha önce hazır yiyeceklere alışmıştı. Alınan tedbirlerle çöplerin azalması olumlu bir gelişme, ancak hala bazı vatandaşlar bölgede piknik yapmaya devam ediyor. Yavrularıyla gezen bozayılar tehlikeli olabilir; aç oldukları için savunmacı davranabilirler. Bu nedenle, vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerekiyor," dedi Dr. Önen.

Nemrut Kalderası’nın eşsiz doğal yapısını korumak ve bu güzel yeri ziyaret edenlerin güvenliğini sağlamak için her zaman dikkatli ve saygılı olunması gerektiği unutulmamalıdır.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve...

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol üzerinde bölgede yaşayan bozayılarla karşılaşıyor. Elleriyle besleyip görüntülerini çekmeye çalıştıkları ayıların zaman zaman saldırısına uğrayan ziyaretçiler, aç kaldıklarında saldırganlaşan ayılar nedeniyle tehlike atlatıyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve...

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol üzerinde bölgede yaşayan bozayılarla karşılaşıyor. Elleriyle besleyip görüntülerini çekmeye çalıştıkları ayıların zaman zaman saldırısına uğrayan ziyaretçiler, aç kaldıklarında saldırganlaşan ayılar nedeniyle tehlike atlatıyor.

İLGİLİ HABERLER

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki
2
Lübnan Başbakanı: Orduya Silah Toplama Görevi Verildi
3
Viyana'da Yüzlerce Filistin Destekçisi, İsrail'in Soykırımına Protesto Düzenledi
4
Ercan, Sakarya'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti
5
ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!
6
Sinop'ta Ayılar Arı Kovanlarına Saldırdı
7
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!