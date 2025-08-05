Nemrut Kalderası'ndaki Bozayılar İçin Ziyaretçilere Uyarı

Nemrut Kalderası'nda Ziyaretçilere "Bozayılar İçin Dikkat" Uyarısı

İtibarını yükselten Nemrut Kalderası, 2250 rakımlı benzersiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu büyüleyici yer, Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve lav kalıntıları gibi muhteşem oluşumlara ev sahipliği yaparken, aynı zamanda biyoçeşitliliği ile de öne çıkıyor.

İtli Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, Nemrut Kalderası'nın eşsiz doğal zenginlikleri arasında gezinen yerli ve yabancı ziyaretçilere önemli bir uyarıda bulundu. Önen, ziyaretçilerin bozayılarla yakın temasta bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

Bozayılar ve Ziyaretçi Güvenliği

Bölgedeki bozayılar, ziyaretçilerin sıklıkla karşılaştığı bir durum haline geldi. Ancak, bazı ziyaretçilerin bu hayvanları elleriyle beslemeye çalıştıkları ve bu işlemin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği biliniyor. Aç kalan bozayılar zaman zaman saldırganlaşabiliyor ve bu durum, ziyaretçiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Önen, doğa gözlemi yapan biri olarak, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin aldığı önlemleri değerlendirerek, bu önlemlerin etkili olduğunu belirtti. Ancak, son zamanlarda bozayıların yiyecek bulmakta zorlandığını da sözlerine ekledi.

"Bozayılar, daha önce hazır yiyeceklere alışmıştı. Alınan tedbirlerle çöplerin azalması olumlu bir gelişme, ancak hala bazı vatandaşlar bölgede piknik yapmaya devam ediyor. Yavrularıyla gezen bozayılar tehlikeli olabilir; aç oldukları için savunmacı davranabilirler. Bu nedenle, vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerekiyor," dedi Dr. Önen.

Nemrut Kalderası’nın eşsiz doğal yapısını korumak ve bu güzel yeri ziyaret edenlerin güvenliğini sağlamak için her zaman dikkatli ve saygılı olunması gerektiği unutulmamalıdır.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol üzerinde bölgede yaşayan bozayılarla karşılaşıyor. Elleriyle besleyip görüntülerini çekmeye çalıştıkları ayıların zaman zaman saldırısına uğrayan ziyaretçiler, aç kaldıklarında saldırganlaşan ayılar nedeniyle tehlike atlatıyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yol üzerinde bölgede yaşayan bozayılarla karşılaşıyor. Elleriyle besleyip görüntülerini çekmeye çalıştıkları ayıların zaman zaman saldırısına uğrayan ziyaretçiler, aç kaldıklarında saldırganlaşan ayılar nedeniyle tehlike atlatıyor.