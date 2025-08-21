Nemrut'ta Nanoteknolojiyle Binlerce Yıllık Heykeller Ayağa Kalkıyor

Bakan Ersoy'un Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada: "Nemrut'un binlerce yıllık mirasını çağımızın en ileri teknikleriyle geleceğe taşıyoruz. Yürütülen ilk sağlamlaştırma çalışmalarıyla Antiochos ve Kartal başları ile Apollon heykeli yeniden bütünlüğüne kavuştu. Doğu ve batı teraslarında nanoteknolojiyle yapılan bu müdahaleler sayesinde taşların dokusu güçlendirildi, çatlaklar kapatıldı. Taşların dokusunu güçlendiren nano kireç ve nano silikat yöntemleri ilk kez Nemrut'ta kalıcı şekilde uygulanıyor ve bu yeni yöntem ilk kez Nemrut'un taşlarına nefes oldu. Yapıları gelecek nesillere taşıyacak olan en doğru yöntem 2 yıl süren çalışmaların sonrasında belirlendi. 5 yıllık yol haritasıyla ilerleyecek bu proje, eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmak için attığımız en önemli adımlardan biridir. Nemrut'un zirvesinde başlattığımız bu çalışmalarla, insanlık tarihinin sessiz tanıklarını, gelecek yüzyıllara güvenle emanet ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Uygulama Detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağlamlaştırma projesi kapsamında, Nemrut Dağı'nın doğu ve batı teraslarında yer alan eserler nanoteknoloji ile koruma altına alınıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7-27 Temmuz tarihlerinde 3 haftalık yoğun bir çalışmayla doğu ve batı teraslarındaki en kritik eserler üzerinde uygulamalar gerçekleştirildi.

Çalışmalara Adıyaman Müze Müdürlüğünden bir uzman ve 6 restoratör katıldı. Bu kapsamda Antiochos, Kartal başları ve batı terasındaki iki kumtaşı rölyef üzerinde kapsamlı müdahaleler uygulandı.

Kireçtaşı eserlerde mekanik ve biyolojik temizlikten sonra nano taneli kalsiyum hidroksit çözeltisi kullanılarak taşın bünyesi güçlendirildi. Çatlakların dolgu işlemleri ise hidrolik kireç bağlayıcı estetik harç ile yapıldı. Kumtaşı eserlerde ise nano dağılımlı etil silikat çözeltisi ile sağlamlaştırma sağlanarak suyun taş içine işlemesi engellendi.

Doğu terasında yer alan Apollon heykelinin başlık kısmındaki, geçmişte farklı gruplar tarafından yapıştırılmış ve sonrasında ayrılmış olan parça, bu kez kalıcı şekilde birleştirildi; böylece Nemrut'un simge eserlerinden biri yeniden bütünlüğüne kavuştu.

Süreç ve Gelecek

Bakanlığın 2022 yılında başlattığı deneme çalışmaları ve 2023–2024 yıllarındaki kontrollerin ardından, bu yaz başlayan uygulamalar Nemrut'un geleceğini güvence altına alacak. Proje, 2 yıl süren çalışmaların ardından belirlenen yönteme göre ilerleyecek ve toplam 5 yıllık yol haritası çerçevesinde yürütülecek.

Çalışmalar tamamlandığında Nemrut'un dev taş yüzleri, artık yalnızca geçmişi değil, geleceği de koruyan anıtlar olarak ayakta kalacak. Bakan Ersoy, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına gönülden teşekkür etti.