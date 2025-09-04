DOLAR
Nepal'de Facebook, Instagram ve Diğer Sosyal Medya Platformları Erişime Kapatıldı

Nepal, kayıt başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn'e erişimi kesti; TikTok başvuru yaptığından açık kaldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:14
Nepal'de Facebook, Instagram ve Diğer Sosyal Medya Platformları Erişime Kapatıldı

Nepal'de Facebook, Instagram ve Diğer Sosyal Medya Platformları Erişime Kapatıldı

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ülkede erişime kapatılan sosyal medya platformlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlığın Açıklaması

Açıklamada, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarının, verilen süre içinde kayıt için Bakanlığa başvurulmadığı gerekçesiyle ülkede erişime kapatıldığı belirtildi.

Daha önce bir süreliğine kapatılan TikTok platformu ise bu süre içinde başvuru yapılması nedeniyle erişime açık tutuldu.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağı bilgisini paylaştı.

