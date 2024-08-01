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Nepal'de Kaplan Saldırısı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kanchanpur bölgesinde bir kadın kaplan saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:54
Nepal'de Kaplan Saldırısı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Nepal'de Kaplan Saldırısı Trajediye Yol Açtı

Nepal'in Kanchanpur bölgesinde, bir kadının kaplanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Olay, The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, bölgedeki yetkililer tarafından doğrulandı.

Polis Ekipleri Olay Yeri İncelemekte

Yerel polis, evinin yakınındaki tarlada kadının cansız bedenini bulduktan sonra kaplanın izini sürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın gerçekleştiği bölge, Shuklaphanta Ulusal Parkı'na oldukça yakın. Park yetkilileri, kaplanın ormanlık alanlardan dışarı çıkmış olabileceğini düşünüyor.

Halkta büyük bir korku yaratan bu olayın ardından, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanmakta.

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