Nermin Atalay Osmangazi'de Girişimcilik Deneyimini Paylaştı

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Girişimci Kafası Söyleşisi programının son konuğu, Ata Isı Rezistans Kurucusu ve Genel Müdürü Nermin Atalay oldu. Etkinlik, Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde, sosyolog Mürvet Özçelik moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Deneyim ve strateji paylaşımları

Atalay, konuşmasında girişimcilik yolculuğunda edindiği tecrübeleri, iş hayatında karşılaştığı zorlukları, yakaladığı fırsatları ve uyguladığı doğru stratejileri katılımcılarla paylaştı. Kendi hikâyesinden örnekler vererek sıfırdan marka oluşturma, sürdürülebilir büyüme, üretimde kalite anlayışı ve liderlik konularında önemli bilgiler aktardı.

Sıfırdan markaya: Küçük dükkandan OSB'ye

Yaklaşık 25 yıldır sektörde yer aldığını söyleyen Atalay sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Ben bu sektöre aslında teknik bir alt yapıyla girdim. İlk olarak teknik ressam olarak çalışmaya başladım. Yaptığım işi gerçekten çok seviyordum. Zamanla satış tarafını tanıdım. Çalıştığım şirkette birçok deneyim kazandım. Bir süre sonra satış müdürlüğü görevine kadar yükseldim. Sonrasında yollarımız ayrıldı ama sektörle bağım hiç kopmadı. Müşterilerle olan ilişkilerim devam ediyordu ve bana malzeme soranlar oluyordu. O noktada bu işi tekrar yapabileceğimi düşündüm. Gazcılar Caddesi’nde dükkan açarak ilk adımımı attım. Küçük bir dükkanla başladık, zamanla büyüdük. Bugün ise Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yerimize geçmeye hazırlanıyoruz. Yani girişimcilik benim için planlı bir sıçrama değil; sevdiğim işi bırakmadan, adım adım büyüyen bir hikayeye dönüştü."

Girişimcilere öneriler

Atalay, genç girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Eğer birilerinin kafasında bir iş fikri varsa ve bu yola çıkabileceğine inanıyorsa, kendini geliştirdiği sürece girişimci olabilir. Ama şunu da açıkla söylemek lazım; bu iş kolay değil. Bir işi yapabilmek için o işi gerçekten çok iyi bilmek gerekiyor. Örneğin bir fırın açacaksanız, önce ekmek pişirmeyi bilmeniz lazım. Yani yapmayı düşündüğünüz işle ilgili bilgi birikiminiz, tecrübenizin olması çok önemli. Sırf girişimci olayım diye değil; kafanızda net bir iş planı, bir proje ve ulaşmak istediğiniz bir hedef varsa girişimcilik anlam kazanıyor"

Konuşmaların ardından Atalay, gençlere böylesine önemli bir yol açtığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

OSMANGAZİ’DE NERMİN ATALAY DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI