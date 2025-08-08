DOLAR
Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali Kırşehir'de Başladı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Kırşehir'de, Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali coşkuyla başladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 18:24
UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali başladı. Festival, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen resim sergisinin açılışıyla start aldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Muharrem Ertaş Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkmen-Abdal geleneğinin öncüsü olan Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın ismiyle anılan bu festivalin önemine değindi. Demiryürek, "Neşet Ertaş, Anadolu’nun derinliklerinden süzülen irfanı türküleriyle yoğurmuş bir gönül elçisidir. Bu festival, sadece Neşet Ertaş'ı anmakla kalmayıp, onun şahsında abdallık geleneğini, bozlağın evrensel sesini ve türkülerin kuşaktan kuşağa aktarılan mirasını yaşatmaktadır." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise, Neşet Ertaş'ı "bozkırda yükselen bir çınar" olarak tanımlayarak, onun eserlerinin Anadolu'yu ve milletin yaşamını anlattığını vurguladı.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, babasının ayrımcılığa karşı çıkan bir sanatçı olduğunu belirtti. Hüseyin Ertaş, "Bütün eserleri herkesin anlayacağı şekilde öz Türkçeydi. Eserlerinde her kelimenin doğru anlaşılıp anlaşılmadığını incelemeden geçmezdi." açıklamalarında bulundu.

Merhum Ertaş’ın yakın dostu ve ona kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel, onun özel bir insan olduğunu ve son 15 yılında birlikte olduklarını belirtti.

Festival kapsamında ayrıca, Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, İmdat Avşar ve Metin Duran'ın katıldığı bir panel düzenlendi. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali, 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek.

