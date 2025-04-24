Nesli Tehlike Altındaki Turnalar Sivas'ta Görüntülendi

Nesli Tehlike Altındaki Bozkır Turnaları Sivas'ta Gözlemlendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde, nesli tehlike altındaki bozkır turnaları görüntülenerek doğa severlerin ilgisini çekti. Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü çevresinde, huzur içinde gezinen iki turna, bir süre yiyecek arayışında bulundu.

Koruma Çalışmaları Devam Ediyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ulusal Turna Eylem Planı" çerçevesinde, bozkır turnalarının ayaklarına uydu vericiler takıldı. Bu uygulamanın amacı, turnaların üreme alanlarını, kışlama bölgelerini ve göç yollarını tespit etmek olarak belirlendi.

Hafik Gölü'nde Zengin Kuş Çeşitliliği

İlçeye sadece 2 kilometre mesafede bulunan Hafik Gölü, bozkır turnalarının yanı sıra yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri gibi birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Yeşil baş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek gibi türler de bu zengin ekosistemin bir parçasıdır.

Nesli tehlike altındaki bozkır turnaları, Sivas'ın Hafik ilçesinde görüntülendi.

Nesli tehlike altındaki bozkır turnaları, Sivas'ın Hafik ilçesinde görüntülendi.