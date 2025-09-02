Nestle CEO'su Laurent Freixe Görevden Alındı: Gizli İlişki İddiası

Nestle CEO'su Laurent Freixe Görevden Alındı

Gizli ilişki iddiası nedeniyle yönetim kararı

Merkezi İsviçre'de bulunan dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle, üst yöneticisi Laurent Freixe'nin görevden alındığını duyurdu. Kararın, Freixe hakkında şirket içinden gelen bir ihbar ve devamında başlatılan inceleme sonucu alındığı belirtildi.

Şirket açıklamasına göre, Freixe'nin doğrudan astı olan bir çalışanla gizli ilişki yaşadığı iddiası, Nestle'nin davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin sürecine neden oldu. Freixe'nin bu görevi yaklaşık 1 yıldır yürüttüğü kaydedildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke konuyla ilgili olarak, "Bu gerekli bir karardı. Nestle'nin değerleri ve kurumsal yönetimi şirketimizin güçlü temelleridir. Freixe'ye yıllarca verdiği hizmet için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Freixe'nin yerine ise şirket içinde uzun yıllardır görev yapan Philipp Navratil atandı. Bulcke, Navratil'in 2001'den bu yana Nestle'de görev yaptığını belirterek, "Yönetim Kurulu, onun büyüme planlarımızı ileriye taşıyacağına ve verimlilik çabalarını hızlandıracağına güveniyor." dedi.

Yaklaşık 40 yıldır şirkette görev yapan Laurent Freixe, geçen yıl Mark Schneider'ın yerine CEO olarak atanmıştı.